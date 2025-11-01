Jugaba futsal y estudiaba en el CUC: el adolescente que murió en el accidente de tránsito en la Quinta

Mendoza no sale del estupor por el fallecimiento de Fausto Morcos García , el adolescente de 13 años que fue atropellado este sábado durante el medio día en la calle Boulogne Sur Mer. Las instituciones a las cuales estaba vinculado han declarado tres días de duelo, mientras aumenta la preocupación por el estado de salud del otro menor involucrado.

El joven se encontraba cruzando la vereda en la intersección de la avenida en mención y Clark, junto en el ingreso del Mendoza Tenis Club. Allí, una mujer de 82 años al mando de un Volkswagen Up los embistió tras cruzar un semáforo en rojo, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad.

El adolescente murió en el lugar y el otro menor fue trasladado al hospital Humberto Notti para ser tratado. Tras la confirmación del fallecimiento, la noticia conmocionó la provincia y desató una serie de decisiones institucionales. Por un lado, la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) decretó tres días de duelo en el Colegio Universitario Central ( CUC ) , la institución educativa a la cual asistía a primer año.

En un comunicado, desde la UNCuyo informaron la decisión que impulsó la propia rectora Esther Sanchez, contando además que no habrá actividades el próximo lunes en el colegio, a raíz de este fallecimiento. "Autoridades universitarias acompañan a la comunidad del CUC , a las familias, compañeros y amigos de los estudiantes en tan difícil y triste momento. Despiden con mucho dolor al estudiante fallecido y ruegan, además, por la pronta recuperación del herido", señalaron en el comunicado.

El adolescente era deportista. Jugaba al futsal y participaba de los torneos de la Federación Mendocina de Fútbol de Salón (Fefusa) con la camiseta del Club General San Martín - Pacífico , que está ubicado en calle Perú al 2280 de Ciudad. La institución también se hizo eco de la pérdida del joven y decidió -al igual que el CUC- decretar 72 horas de luto por su fallecimiento.

"Es con gran tristeza que el Club General San Martín - Pacífico informa el fallecimiento de Fausto Morcos, jugador de futsal. Nuestro club permanecerá en duelo por 72 Hs, y se suspenden las actividades programadas de la rama del futsal para lo que resta del día. En este momento de tanto dolor, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia y ofrecerles nuestro apoyo incondicional a sus allegados", señalaron en un comunicado.

Desde Fefusa adhirieron al comunicado.

El doloroso accidente

El hecho ocurrió al mediodía en la intersección de la avenida Boulogne Sur Mer y Clark, frente al Mendoza Tenis Club. Allí, los dos menores de edad cruzaban la calle cuando un vehículo Volkswagen Up, conducido por una mujer de 82 años, cruzó el semáforo en rojo y los embistió.

Varios llamados a la línea de emergencias 911 dieron comunicaron a las autoridades del hecho. Al llegar al lugar, los efectivos policiales confirmaron el deceso de uno de los menores. El otro sufrió heridas graves, por lo que se estableció un cordón sanitario de emergencia para su rápido traslado al Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti. Se encuentra en estado crítico.