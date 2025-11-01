La UNCuyo decretó tres días de duelo por el fallecimiento del menor en la Quinta

El accidente de tránsito que conmocionó a la provincia se produjo este sábado durante el mediodía. El menor iba al primer año del CUC. La decisión del rectorado.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) decretó tres días de duelo en el Colegio Universitario Central (CUC) a raíz del fallecimiento del menor de edad que fue embestido este sábado por una camioneta en la Quinta Sección. Su hermano también resultó gravemente herido.

En un comunicado, informaron que "la rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez; el vicerrector, Gabriel Fidel; el secretario Académico, Julio Aguirre; el director y la vicedirectora del CUC, Gustavo Ciancio y Silvina Bonfanti, decretaron tres días de duelo y banderas a media asta por el trágico accidente". Por tal motivo, no habrá actividad el lunes 3 de noviembre.

El menor de 13 años era estudiante de primer año de la escuela, que quedó conmocionada tras el hecho. "Autoridades universitarias acompañan a la comunidad del CUC, a las familias, compañeros y amigos de los estudiantes en tan difícil y triste momento. Despiden con mucho dolor al estudiante fallecido y ruegan, además, por la pronta recuperación del herido", señalaron en el comunicado.

accidente atropello frente al parque El doloroso accidente El hecho ocurrió al mediodía en la intersección de la avenida Boulogne Sur Mer y Clark, frente al Mendoza Tenis Club. Allí, los dos menores de edad cruzaban la calle cuando un vehículo Volkswagen Up, conducido por una mujer de 82 años, cruzó el semáforo en rojo y los embistió.