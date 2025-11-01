Un chico murió y otro está grave tras ser atropellados frente al parque San Martín

El siniestro vial ocurrió a las 12.15 horas en Boulogne Sur Mer. El menor herido fue trasladado de urgencia al Hospital Notti.

Un menor de edad falleció y otro se encuentra gravemente herido tras ser atropellados por un vehículo en la Ciudad de Mendoza, frente al Mendoza Tenis Club.

El hecho ocurrió al mediodía, cuando personal policial recibió un llamado a la línea de emergencias que reportaba el atropello de dos menores que circulaban en bicicleta y cruzaban la calle Boulogne Sur Mer, en una zona de alta circulación.

Al arribar al lugar del siniestro, los efectivos policiales confirmaron que, lamentablemente, uno de los niños falleció. El otro menor sufrió heridas graves, por lo que se estableció un cordón sanitario de emergencia para su rápido traslado al Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti. Allí, el menor recibe atención especializada y se encuentra en estado crítico.

boulogne sur mer clark La conductora del vehículo involucrado permanece en el lugar del accidente. Conducía un Volkswagen Up.

Autoridades policiales iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas y la mecánica del atropello. La calle Boulogne Sur Mer se mantiene con cortes de tránsito mientras la Policía Científica realiza las pericias de rigor.