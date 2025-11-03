Así se encuentra el segundo chico atropellado frente al parque San Martín

La situación de salud del menor gravemente herido tras ser atropellado el pasado sábado en la Quinta Sección continúa siendo crítica y de pronóstico reservado. Lo único que se sabe es que el joven fue conectado a un respirador.

El niño permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Pediátrico Doctor Humberto Notti, bajo estricta observación médica, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud.

El accidente en el parque San Martín El siniestro ocurrió al mediodía del sábado en la intersección de la avenida Boulogne Sur Mer y Clark, frente al ingreso del Mendoza Tenis Club. Allí, los dos menores de edad fueron embestidos por un vehículo Volkswagen Up, conducido por una mujer de 82 años, quien, según fuentes del Ministerio de Seguridad, cruzó el semáforo en rojo.