Accidente fatal: continúa en terapia intensiva el segundo chico atropellado frente al Parque San Martín

El chico, atropellado ayer junto Fausto Morcos García, permanece en el Hospital Notti. Su pronóstico es reservado.

A un día del trágico accidente vial que conmocionó a Mendoza, el estado de salud del chico herido tras ser atropellado el sábado en la Quinta Sección continúa siendo reservado.

El menor permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Pediátrico Doctor Humberto Notti, en condición crítica, según indicaron fuentes de Salud,

El siniestro ocurrió al mediodía del sábado en la intersección de la avenida Boulogne Sur Mer y Clark, frente al ingreso del Mendoza Tenis Club. Allí, los dos menores de edad fueron embestidos por un vehículo Volkswagen Up, conducido por una mujer de 82 años, quien, según fuentes del Ministerio de Seguridad, cruzó el semáforo en rojo.

Lamentablemente, Fausto Morcos García, de 13 años, estudiante del CUC y jugador de futsal, falleció en el lugar del hecho. Su compañero sufrió heridas graves, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Notti, donde permanece bajo estricta observación médica.

Luto en las instituciones El fallecimiento de Morcos García, quien asistía a primer año del Colegio Universitario Central (CUC), provocó que la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) decretara tres días de duelo. E