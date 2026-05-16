Accidente fatal: un joven falleció tras perder el control de su moto en Luján de Cuyo
La víctima, que circulaba en motocicleta, perdió el dominio del rodado e impactó contra unos postes. Falleció en el lugar.
Una tragedia sacudió Luján de Cuyo durante la noche del viernes, cuando un motociclista murió producto de un accidente fatal. El conductor, un joven de 25 años, perdió el control del vehículo y tras impactar contra unos postes, perdió la vida en el lugar.
Según fuentes policiales, el hombre circulaba aproximadamente a la 1:20 hs en una motocicleta Keller 110cc por calle Malabia al 700, en el departamento de Luján de Cuyo, cuando por motivos que se investigan perdió el control del rodado.
Producto de ello, el joven impactó contra unos postes ubicados sobre la calzada y falleció en el lugar. Así lo constató personal médico del Servicios de Emergencias Coordinado.
Tras lo ocurrido, se dispuso la intervención de Policía Científica para esclarecer los hechos. Intervino la Oficina Fiscal de Luján.