"Estoy 10 veces más loco que vos": los escalofriantes audios de la expareja de Karla Robles, la joven que se suicidó

La causa por el suicidio de Karla Robles, la joven tucumana de 27 años, sumó audios que la fiscalía considera pertinentes para la investigación. En uno de ellos, la víctima expresa temor por la seguridad de su familia y señala conductas de hostigamiento atribuidas a su expareja , identificado como Diego Zerda.

“Tengo miedo de que le haga algo a mi familia. Me muero si les llega a hacer algo a ellos, tengo más miedo por ellos que por mí”, se escucha decir a la víctima en unos archivos que difundió TN este sábado.

“Hoy me paralicé del miedo porque pensé: ‘Este se va a querer vengar, me va a hacer algo en la calle, me va a hacer chocar con algo’”, cerró.

En otro audio difundido aparece una conversación entre el hermano de la víctima y el imputado. “Tu hermana me empezó a bardear y yo le contesté. Ella se quiso matar 10 veces antes que esto, así que no vengas acá a querer echarme la culpa”, aseguró Zerda en el audio.

En los segundos siguientes, el tono violento escaló: “Y si vos la tocas a mi vieja o a cualquiera de mi familia, te voy a descuartizar. No estoy en mi casa, voy a andar en las sombras y no me vas a encontrar. (...) Si le hacés algo a alguien de mi familia, te juro por lo que más quiero que es mi hijo, te juro que los voy a matar a todos. Estoy 10 veces más loco que vos”.

suicidio Tucumán Posteo que subió el hermano de la víctima. Captura de pantalla

"Prefiero matarme antes": se suicidó en un vivo de TikTok y detuvieron a su pareja

El estremecedor suceso ocurrió el pasado 24 de octubre, cuando Robles se ahorcó con una soga en la casa donde vivía, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. La joven grabó el momento en el que se quitó la vida y lo subió a su cuenta de TikTok.

Horas más tarde, su expareja, Ricardo Zerda, fue detenido por amenazas e instigación al suicidio. Según reveló el abogado de la familia, Augusto Avellaneda, a la prensa, todo comenzó en 2022, cuando se registraron denuncias previas y medidas de restricción contra el imputado. Sin embargo, estas no habrían sido respetadas.

"Ella dijo que no aguantaba la vida que llevaba. Que se mataría porque estaba harta de la presión que sentía por el hostigamiento y las amenazas que recibía por parte de su pareja. ‘Prefiero matarme antes que él mate a mí mamá y a mí hermano’ dijo en el vivo antes de tomar la drástica decisión”, concluyó Avellaneda.