Revelaron que la pareja de Karla Robles vio en vivo cómo ella se suicidó

La joven grabó en vivo el momento en el que se ahorcó en su casa. El único detenido es su ex, Ricardo Zerda, quien está acusado de violencia física y psicológica.

Mientras avanza la investigación sobre la muerte de Karla Robles (27), la joven que se suicidó el pasado 24 de octubre, se conocieron nuevos detalles que complican aún más la situación del único detenido, Ricardo Zerda, expareja de la joven.

Según trascendió, Robles se ahorcó con una soga en la casa donde vivía sobre la calle Congreso al 2700, en Tucumán. La joven grabó el momento en el que se quitó la vida y lo subió a su cuenta de TikTok. El video tiene una duración de 73 segundos y 96 personas se unieron al vivo.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los investigadores es que Zerda fue una de las personas que vio en vivo el suicidio de Robles.

Cuáles son las pruebas que complican a Zerda El abogado de la familia Robles, Augusto Avellaneda, señaló que existieron episodios de violencia. “En 2022 ella lo denunció por violencia de género. El fiscal Augusto Zapata le formuló cargos y dictó medidas de protección que fueron incumplidas”, detalló, en diálogo con Canal 10 de Tucumán. Sin embargo, en aquella ocasión, Zerda no fue detenido ya que “la Justicia entendió que era suficiente con un apercibimiento y una advertencia”.