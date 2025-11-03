Video: un conocido empresario mendocino golpeó a un hombre y quedó complicado con la Justicia

Un reconocido empresario mendocino protagonizó casi dos meses atrás una discusión que desembocó en una agresión física en una estación de servicio frente al barrio Dalvian . Se trata de Ramiro Alonso Isgró , de 37 años, administrador del Jockey Club , quien quedó complicado por un video y fue recientemente imputado.

El otrora nieto de Pedro Alonso , fundador del tradicional café ubicado en una esquina de calles España y Espejo , en pleno centro de la Ciudad de Mendoza , fue denunciado por la golpiza que le propinó al conductor de una camioneta y el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello , quien lidera la investigación, lo acusó formalmente por el delito de lesiones graves, revelaron a MDZ fuentes allegadas a la causa.

Para la reconstrucción del hecho que realizaron los detectives del caso fue clave el video que tomó la cámara de seguridad de la YPF que funciona sobre avenida Champagnat , pasando la puerta 5 del exclusivo complejo residencial Dalvian .

La información sostiene que el miércoles 10 de septiembre, pasadas las 9.15, Alonso Isgró se encontraba a bordo de su Audi Q5 blanco, en la fila para cargar combustible en esa estación de servicio.

En ese instante, un hombre que conducía una Volkswagen Amarok gris se adelantó en la fila y tomó su lugar para ser atendido. Aparentemente, eso provocó la furia del empresario, quien descendió de su vehículo y se dirigió directamente hacia la camioneta.

Acto seguido, mientras la víctima estaba sentada en el asiento del conductor, Alonso Insgró lo sorprendió propinándole tres fortísimos golpes de puño en el rostro, a través de la ventanilla del rodado.

Finalmente, intervino un agente de Tránsito y, frente a eso, el empresario, quien también es propietario de café Bastante (ex Bonito), se retiró hacia su vehículo, tal como se aprecia en el video al que accedió este portal.

Las lesiones que sufrió el denunciante

A partir del hecho, se radicó la denuncia por parte del hombre lesionado, a través del abogado querellante Álvaro Lavado; mientras que la defensa de Alonso Isgró fue asumida por el letrado Nicolás Camani.

Los peritajes que le practicaron a la víctima permitieron establecer que, producto de los golpes, sufrió una fractura de pared órbita izquierda y otra fractura de lámina papirácea del etmoides, lesiones que tienen un tiempo de curación mayor a un mes.

Mediante esa prueba, el fiscal Pirrello determinó que correspondía imputar a Alonso Isgró por el delito de lesiones graves, surge del expediente.

Otra causa por un hecho violento

Las fuentes consultadas señalaron que Alonso Insgró ya contaba con un antecedente previo que jamás llegó a la Justicia Penal, pero que motivó una demanda en el fuero Civil.

El reclamo se inició a raíz de un episodio ocurrido el 6 de noviembre de 2022, ocurrido durante un casamiento en un salón de fiestas Maipú. Allí, el demandante aseguró haber sido golpeado por el administrado del Jockey Club y haber perdido un diente producto del ataque, agrega la información.

Por ese motivo, la demanda se realizó contra Alonso Isgró y también hacia el propietario del lugar donde ocurrió el hecho.