El revés que recibió el acusado de violencia de genero y abuso sexual contra su expareja en Pilar

Federico Nicolás Balbuena, acusado de golpear y violar a su expareja en Pilar, fue sometido a prisión preventiva mientras avanza el proceso en su contra.

Federico Nicolás Balbuena fue detenido por el brutal ataque que perpetró contra su expareja Camila Romero en Pilar. Ahora será alojado en una unidad carcelaria tras dictarse la prisión preventiva en su contra.

El caso de violencia de género y presuntos abusos sexuales en Pilar supuso un nuevo revés judicial para Federico Nicolás Balbuena, el hombre acusado de estos delitos por su expareja. Concretamente, la Justicia dispuso que continúe detenido bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra. En su declaración reconoció haberla golpeado, pero negó haber abusado de ella.

En pocas palabras Prisión preventiva: Federico Nicolás Balbuena, acusado de violencia de género y abuso sexual contra su expareja en Pilar, continuará detenido mientras avanza la investigación judicial.

Federico Nicolás Balbuena, acusado de violencia de género y abuso sexual contra su expareja en Pilar, continuará detenido mientras avanza la investigación judicial. Declaraciones del acusado: Balbuena reconoció haber golpeado a la víctima, pero negó los cargos de abuso sexual, alegando que las relaciones íntimas posteriores a las discusiones eran de mutuo acuerdo.

Balbuena reconoció haber golpeado a la víctima, pero negó los cargos de abuso sexual, alegando que las relaciones íntimas posteriores a las discusiones eran de mutuo acuerdo. Imputación fiscal: La fiscal Marcela Semería lo imputó por abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por el vínculo y el contexto de violencia de género.

La fiscal Marcela Semería lo imputó por abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por el vínculo y el contexto de violencia de género. Contexto de la relación: La relación entre ambos finalizó en noviembre de 2024, pero mantenían una sociedad comercial. La acusación se basa en dos episodios de violencia ocurridos en septiembre de 2024 y mayo de 2025.

La relación entre ambos finalizó en noviembre de 2024, pero mantenían una sociedad comercial. La acusación se basa en dos episodios de violencia ocurridos en septiembre de 2024 y mayo de 2025. Testimonios adicionales: Se aportaron declaraciones de testigos y compañeros de trabajo que refieren maltrato y denigración pública de Balbuena hacia la víctima. Resumen generado por Thinkindot AI

La medida fue dictada por la fiscal Marcela Semería, titular de la UFI N°14 de Pilar, quien imputó al sujeto por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género. Balbuena se encuentra detenido desde el 28 de abril en una comisaría, pero tras esta resolución, la fiscalía solicitará su traslado a una unidad carcelaria en los próximos días.

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La relación entre el acusado y la víctima se rompió en noviembre de 2024, aunque ambos seguían siendo socios en una agencia de autos en Luján. La acusación se fundamenta en dos episodios específicos. El primero ocurrido en septiembre de 2024, cuando una discusión por trámites de la empresa derivó en agresiones físicas, y el segundo en mayo de 2025, durante un encuentro en la casa de la mujer para retirar equipos de trabajo, se habría producido un nuevo hecho de violencia seguido del abuso sexual.

Testigos y compañeros de trabajo aportaron testimonios que indican que Balbuena solía maltratar y denigrar a la víctima de manera pública.