Nuevo revés contra Pablo Laurta: le dictaron prisión preventiva por el doble femicidio en Córdoba
Pablo Laurta está detenido por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), y por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio.
En las últimas horas, Pablo Laurta, quien está acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), y por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, sufrió un nuevo revés.
Este lunes, la Justicia de Córdoba le dictó la prisión preventiva a Laurta por el doble femicidio. La Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo de Gerardo Reyes, dispuso que siga preso, ya que lo considera supuesto autor de los delitos de homicidio calificado por alevosía y violencia de género y violación de domicilio en perjuicio de Garnier y Zamudio.
En estos momentos, Laurta se encuentra detenido en la cárcel de Cruz del Eje.
Prisión preventiva por el crimen del remisero
El pasado jueves 16 de octubre, la fiscal Daniela Montangie dictaminó 120 días de prisión preventiva en Entre Ríos para Laurta, tras ser acusado de manera formal por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, quien apareció descuartizado cerca de la ciudad de Concordia.
Hallaron restos e investigan si pertenecen al remisero
El miércoles pasado, un automovilista que circulaba por la Ruta 15, entre Rosario del Tala y Sauce Norte, encontró restos óseos junto a una bolsa negra. Tras el macabro hallazgo, el hombre dio aviso a la Policía.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los agentes se encontraron con “un cráneo incompleto con restos de pelo, hueso temporal, un maxilar inferior con dentadura completa, dos piezas dentarias, cuatro falanges correspondientes a una mano, huesos incompletos de radio y cubito (falta extremidades de los mismos), restos de mechones de pelo, seis vértebras cervicales, tres fragmentos óseos y una bolsa negra con restos de fluidos cadavéricos”.
El caso quedó a cargo de la fiscal Emilce Reinoso, quien derivó los restos al Departamento Médico Forense de Paraná. Por otro lado, la bolsa fue trasladada al Gabinete de la Policía Científica Tala para el levantamiento de huellas.