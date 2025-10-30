Horror: un hombre se lanzó a las vías del Tren Sarmiento y murió por la colisión

Este jueves ocurrió una tragedia en las vías del ferrocarril Sarmiento, en el barrio porteño de Villa Luro. El tren funciona con servicio limitado.

Este jueves, cerca de las 9:30 de la mañana, tuvo lugar un terrible accidente en el barrio porteño de Villa Luro. Un hombre murió atropellado por una formación del Tren Sarmiento, que iba en dirección a Plaza Miserere. El trágico episodio ocurrió a la altura del paso nivel Cardozo.

Por la colisión, el ferrocarril funciona con servicio limitado entre las estaciones de Moreno y Liniers.

El portal Periodismo Móvil informó que la persona fallecida por el accidente es un hombre de mediana edad, de entre 40 a 50 años. Asimismo, comunicaron que el personal del SAME acudió rápidamente a la escena del siniestro para asistir a una mujer de 47 años que habría sufrido un ataque de pánico tras presenciar el suicidio mientras viajaba en el tren.

Mirá el video del Tren Sarmiento tras el accidente Tren Sarmiento / jueves 30/10 Minutos después del terrible siniestro, los pasajeros que abordaban la formación que tuvo que interrumpir su servicio, se bajaron y comenzaron a caminar al lado de las vías del tren para poder llegar a sus destinos.