PAMI: cómo realizar el cambio de clínica o centro de atención médica
El trámite de PAMI para cambiar de clínica o médico se puede hacer online o en una agencia. Conocé los pasos y los motivos válidos para solicitarlo.
El Programa de Atención Medica Integral (PAMI) permite a sus afiliados cambiar o actualizar su centro de atención médica de forma sencilla, tanto de manera online como presencial. Este trámite, conocido como “Asignación o cambio de centros de atención”, es útil cuando la persona desea atenderse en otro establecimiento o necesita actualizar su cartilla médica.
Quiénes pueden hacer el trámite
Puede realizarlo la persona afiliada, su apoderado o un familiar autorizado. Si lo hace otra persona, debe presentar su DNI y una nota firmada por el afiliado indicando el cambio a realizar.
Documentación necesaria:
DNI con domicilio actualizado.
Si lo hace un apoderado: su propio DNI y el recibo de cobro del afiliado.
Si lo hace un tercero: su DNI y una nota de autorización firmada.
Cómo realizar el cambio de centro médico
El trámite puede hacerse 100% online a través de la web de PAMI:
- Ingresá a pami.org.ar
- Entrá en la sección "Asignación o cambio de centros de atención".
- Seleccioná el motivo del cambio, entre las opciones:
-El médico o prestador no atiende más por PAMI.
-No tengo médico o prestador asignado.
-El consultorio me queda lejos.
-No estoy conforme con el médico actual.
-Quiero cambiarlo por razones personales.
- Seguí las instrucciones y confirmá el nuevo centro de atención.
Quienes prefieran hacerlo de manera presencial pueden acercarse a su agencia PAMI más cercana, aunque se recomienda sacar turno online previamente para una mejor atención.
Este procedimiento garantiza que cada afiliado cuente con una atención médica cercana a su domicilio y adaptada a sus necesidades, facilitando el acceso a especialistas y centros de salud dentro del sistema de PAMI.