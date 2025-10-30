Presenta:

PAMI: cómo realizar el cambio de clínica o centro de atención médica

El trámite de PAMI para cambiar de clínica o médico se puede hacer online o en una agencia. Conocé los pasos y los motivos válidos para solicitarlo.

El Programa de Atención Medica Integral (PAMI) permite a sus afiliados cambiar o actualizar su centro de atención médica de forma sencilla, tanto de manera online como presencial. Este trámite, conocido como “Asignación o cambio de centros de atención”, es útil cuando la persona desea atenderse en otro establecimiento o necesita actualizar su cartilla médica.

Quiénes pueden hacer el trámite

Puede realizarlo la persona afiliada, su apoderado o un familiar autorizado. Si lo hace otra persona, debe presentar su DNI y una nota firmada por el afiliado indicando el cambio a realizar.

Documentación necesaria:

  • DNI con domicilio actualizado.

  • Si lo hace un apoderado: su propio DNI y el recibo de cobro del afiliado.

  • Si lo hace un tercero: su DNI y una nota de autorización firmada.

Las personas afiliadas pueden elegir otro centro de atención si el actual les queda lejos o no están conformes.

Cómo realizar el cambio de centro médico

El trámite puede hacerse 100% online a través de la web de PAMI:

  • Ingresá a pami.org.ar
  • Entrá en la sección "Asignación o cambio de centros de atención".
  • Seleccioná el motivo del cambio, entre las opciones:
    -El médico o prestador no atiende más por PAMI.
    -No tengo médico o prestador asignado.
    -El consultorio me queda lejos.
    -No estoy conforme con el médico actual.
    -Quiero cambiarlo por razones personales.
  • Seguí las instrucciones y confirmá el nuevo centro de atención.

Quienes prefieran hacerlo de manera presencial pueden acercarse a su agencia PAMI más cercana, aunque se recomienda sacar turno online previamente para una mejor atención.

Este procedimiento garantiza que cada afiliado cuente con una atención médica cercana a su domicilio y adaptada a sus necesidades, facilitando el acceso a especialistas y centros de salud dentro del sistema de PAMI.

