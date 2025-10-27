PAMI: la guía paso a paso para cambiar a tu médico de cabecera

El PAMI permite realizar el cambio del médico de cabecera, pero se deben cumplir ciertos requisitos para concretar el trámite.

El PAMI ofrece este tipo de servicios a sus afiliados.

Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden modificar a su médico de cabecera en cualquier momento si consideran que el profesional asignado ya no se ajusta a sus necesidades o si cambiaron de domicilio. El trámite es gratuito y puede hacerse tanto de manera online como presencial.

¿Quiénes pueden realizar el trámite en PAMI? El cambio puede gestionarlo el propio afiliado, un apoderado o un familiar autorizado que presente la documentación correspondiente.

Para iniciar el trámite se debe presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del afiliado con domicilio actualizado.

En caso de hacerlo un apoderado, se requiere su DNI y el último recibo de haberes del afiliado.

Cómo realizar el trámite online El cambio de médico de cabecera puede hacerse desde la página web oficial de PAMI siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio de PAMI y acceder a la sección “Trámites web”.

Seleccionar la opción “Asignación o cambio de médico/a de cabecera”.

Indicar el motivo del cambio (por ejemplo, mudanza, insatisfacción con la atención o falta de disponibilidad).

Completar el formulario con número de afiliado y DNI.

Confirmar la solicitud y elegir el nuevo profesional dentro de la cartilla disponible. También es posible realizar el cambio de manera presencial en una agencia de PAMI. Para ello se recomienda solicitar turno previamente, a fin de agilizar la atención y evitar demoras.