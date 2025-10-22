El subsidio que otorga PAMI para contratar cuidadores domiciliarios: cómo acceder

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) anunció un nuevo beneficio económico que busca asistir a sus afiliados que necesiten ayuda permanente en su hogar. Se trata de un subsidio parcial destinado a cubrir parte del costo de contratación de cuidadores domiciliarios, pensado especialmente para personas mayores con limitaciones funcionales o de salud que no cuentan con apoyo familiar cercano.

El subsidio, denominado “Auxiliar domiciliario”, está destinado a afiliados de PAMI que presenten dificultades psicofísicas que afecten su autonomía y que no dispongan de familiares o redes de contención que puedan asistirlos.

Para acceder al beneficio, cada caso será evaluado mediante un análisis social y médico, que determinará el grado de dependencia y la necesidad real del solicitante.

El trámite puede ser iniciado tanto por el afiliado como por un representante legal o apoderado.

De forma presencial, en la agencia más cercana al domicilio, con turno previo.

En línea, a través del sitio web o la aplicación oficial de PAMI.

Para acceder al subsidio, se deben cumplir las siguientes condiciones: primero y principal ser afiliado de PAMI; contar con un informe médico que certifique las limitaciones funcionales y finalmente no tener familiares que puedan brindar cuidado permanente.

A su vez, se debe presentar: DNI, credencial de afiliación o último recibo de haberes, consentimiento informado firmado, el informe médico actualizado y una nota formal de solicitud del beneficio.

Con esta medida, PAMI busca favorecer la permanencia de las personas mayores en sus hogares, evitando internaciones innecesarias y promoviendo un entorno más afectivo y saludable. El objetivo principal es garantizar la calidad de vida y la autonomía de los afiliados que enfrentan situaciones de dependencia.

El subsidio representa una herramienta concreta para acompañar a quienes necesitan cuidados especiales y no pueden afrontar los costos completos de un cuidador domiciliario.