El subsidio que otorga PAMI para contratar cuidadores domiciliarios: cómo acceder
PAMI ofrece una ayuda económica parcial que puede ser clave para los jubilados para contar con cuidadores domiciliarios.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) anunció un nuevo beneficio económico que busca asistir a sus afiliados que necesiten ayuda permanente en su hogar. Se trata de un subsidio parcial destinado a cubrir parte del costo de contratación de cuidadores domiciliarios, pensado especialmente para personas mayores con limitaciones funcionales o de salud que no cuentan con apoyo familiar cercano.
El subsidio, denominado “Auxiliar domiciliario”, está destinado a afiliados de PAMI que presenten dificultades psicofísicas que afecten su autonomía y que no dispongan de familiares o redes de contención que puedan asistirlos.
Para acceder al beneficio, cada caso será evaluado mediante un análisis social y médico, que determinará el grado de dependencia y la necesidad real del solicitante.
Cómo realizar el trámite en PAMI
La gestión puede hacerse de dos maneras:
-
En línea, a través del sitio web o la aplicación oficial de PAMI.
De forma presencial, en la agencia más cercana al domicilio, con turno previo.
El trámite puede ser iniciado tanto por el afiliado como por un representante legal o apoderado.
Para acceder al subsidio, se deben cumplir las siguientes condiciones: primero y principal ser afiliado de PAMI; contar con un informe médico que certifique las limitaciones funcionales y finalmente no tener familiares que puedan brindar cuidado permanente.
A su vez, se debe presentar: DNI, credencial de afiliación o último recibo de haberes, consentimiento informado firmado, el informe médico actualizado y una nota formal de solicitud del beneficio.
Con esta medida, PAMI busca favorecer la permanencia de las personas mayores en sus hogares, evitando internaciones innecesarias y promoviendo un entorno más afectivo y saludable. El objetivo principal es garantizar la calidad de vida y la autonomía de los afiliados que enfrentan situaciones de dependencia.
El subsidio representa una herramienta concreta para acompañar a quienes necesitan cuidados especiales y no pueden afrontar los costos completos de un cuidador domiciliario.