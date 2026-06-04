PAMI alerta sobre el crecimiento de las estafas virtuales y cómo evitarlas

Las estafas virtuales continúan creciendo y afectan especialmente a adultos mayores. Ante esta situación, PAMI emitió una advertencia para que afiliados y familiares estén atentos a perfiles falsos que se presentan como representantes del organismo y ofrecen supuestas ayudas o facilidades para realizar trámites.

Según explicó PAMI , muchos de estos perfiles contactan a las personas a través de redes sociales, mensajes o aplicaciones de mensajería. Allí prometen agilizar trámites, acceder a beneficios especiales o gestionar planes a cambio de dinero, datos personales o información bancaria.

Desde el organismo remarcaron que estas propuestas son fraudulentas y buscan engañar a los afiliados para obtener información sensible o realizar estafas económicas. Por eso, recomiendan desconfiar de cualquier mensaje que solicite datos personales o pagos para iniciar una gestión.

El organismo recomienda no compartir datos personales ni bancarios ante mensajes o contactos sospechosos. Foto: Archivo

Cómo reconocer una cuenta oficial de PAMI

PAMI recordó que las cuentas oficiales suelen contar con la tilde de verificación en redes sociales, tienen un historial amplio de publicaciones y reúnen miles de seguidores. Antes de responder un mensaje o brindar información, es importante verificar que el contacto provenga de un canal oficial.

Además, el organismo aclaró que nunca se comunica con los afiliados para iniciar trámites ni solicita dinero para acceder a prestaciones o beneficios.

Continúan los conflictos en el PAMI PAMI advirtió que existen perfiles falsos que intentan engañar a afiliados mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería. Foto: Archivo

Qué hacer ante una sospecha

Si una persona cree que puede estar siendo víctima de una estafa, la recomendación es no compartir datos personales, bancarios ni documentación. También se aconseja cortar la comunicación con el perfil sospechoso y utilizar únicamente los canales oficiales del instituto.

PAMI recordó que los afiliados pueden comunicarse a través de PAMI Escucha y Responde, llamando al 138, o consultar directamente en los canales oficiales para verificar cualquier información antes de realizar una gestión.