Anses recordó cómo obtener la constancia de CUIL y para qué sirve

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) recordó que la constancia de CUIL es un documento fundamental para realizar numerosos trámites y que puede obtenerse de manera gratuita a través de su sitio web. El comprobante es válido en todo el país y puede descargarse o imprimirse cuando sea necesario.

El Código Único de Identificación Laboral ( CUIL ) es el número que asigna Anses para identificar a cada persona dentro del sistema previsional. Este código permite registrar aportes jubilatorios, acceder a asignaciones familiares y realizar gestiones en organismos públicos, bancos, registros del automotor y otras instituciones.

Actualmente, el CUIL se genera de forma automática cuando se inscribe a un menor ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper), por lo que la mayoría de los ciudadanos ya cuenta con este número desde temprana edad.

Anses recordó que la constancia descargada por Internet no requiere firma ni sello.

Quienes necesiten la constancia pueden ingresar al sitio web de Anses y completar sus datos personales en el formulario habilitado para este trámite. Una vez finalizado el proceso, el documento puede descargarse o imprimirse de manera inmediata.

Además, Anses recordó que también es posible acceder a la constancia desde la aplicación Mi Argentina, una alternativa que simplifica el procedimiento y evita volver a cargar los datos personales cada vez que se necesita el comprobante.

Para qué sirve el documento

La constancia de CUIL suele ser requerida para realizar trámites laborales, previsionales y bancarios, entre otros. También puede ser solicitada al momento de gestionar beneficios sociales o completar documentación ante organismos públicos.

Desde Anses destacaron que la constancia obtenida a través de Internet tiene plena validez, no posee fecha de vencimiento y no requiere firma ni sello. Quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial pueden solicitarla en cualquier oficina del organismo sin necesidad de sacar turno previo.