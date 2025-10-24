Javier Milei aprobó un préstamo del BID por US$ 500 millones para fortalecer el PAMI.

Javier Milei aprobó un préstamo del BID de US$ 500 millones para mejorar servicios de salud y gestión del PAMI en todo el país.

El presidente Javier Milei aprobó el Contrato de Préstamo BID N° AR-L1411 por un monto de US$ 500 millones, destinado a financiar el Programa de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp-PAMI). La medida fue oficializada a través del Decreto 764/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

El acuerdo, firmado entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y la atención sanitaria de los jubilados y pensionados. Según el texto, los fondos se utilizarán para optimizar los servicios médicos, modernizar la gestión del instituto y ampliar el acceso a prestaciones de salud.

El Ministerio de Economía estará a cargo de la firma del contrato, mientras que el PAMI actuará como organismo ejecutor del programa, con la facultad de realizar las operaciones y contrataciones necesarias para llevar adelante el préstamo. El decreto también habilita al ministro Luis Caputo y al secretario de Finanzas a realizar ajustes no sustanciales al acuerdo.

En los considerandos, el Gobierno destacó que el financiamiento del BID tiene un costo más bajo que el que el país podría obtener en el mercado internacional, y que su impacto en la balanza de pagos será “limitado y consistente con la dinámica prevista” por el Banco Central.

Con esta medida, la administración de Milei busca fortalecer los servicios del PAMI en el marco de su política de reordenamiento del gasto público, pero sin afectar la cobertura médica de los adultos mayores. El préstamo representa una de las principales asistencias crediticias del BID a la Argentina en lo que va del año.