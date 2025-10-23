Deseosos de que Milei cambie, la nueva campaña del miedo se apodera del oficialismo.

El Gobierno está tratando de internalizar en la sociedad una nueva “campaña del miedo”, diferente, con otros métodos en algunos momentos, pero con la misma finalidad que pretendió conseguir, hace dos años, Sergio Massa y Unión por la Patria por la cual se alertan de todos los peligros que se avecinan si ganan sus rivales más encarnizados.

El boleto no se fue a mil pesos ni la nafta pegó un estirón de tal magnitud que nadie lo pudo pagar. El propio Massa sabía que el ajuste se debía realizar, quizás con menos motosierra y más bisturí, pero era obligatorio parar con un gasto público desquiciado, que debía archivar el entonces “plan platita”.

Ahora, La Libertad Avanza utiliza métodos más sofisticados. Son títulos de diario o portales anunciando que tal o cual acuerdo, fundamentalmente con los Estados Unidos, no se cumplirían en caso de que no triunfase el oficialismo o, directamente, denostando a las segundas y terceras fuerzas calificándolas como “voto útil kirchnerista”.

Una de las mayores diferencias entre aquel 2023 con el actual 2025 es el sentido de las elecciones. Unas fueron presidenciales y las del domingo, legislativas. ¿Tanto cuesta generar consensos básicos para realizar las transformaciones imprescindibles que necesita Argentina? Para el oficialismo el diálogo y la discusión de ideas, al igual que le pasaba al kirchnerismo , siempre fue un problema.

Werthein Gerardo Werthein en medio de Karina y Javier Milei en la visita a Donald Trump dos semanas atrás. Presentó la renuncia a cuatro días de la elección. Todo roto en su interior, seguramente El Jefe tendrá la última palabra X | @alejandrito

No les bastó con el apoyo recibido con el DNU 75 para entender cómo proceder. Siempre iban por algo más. Nunca entendió que era un gobierno que la sociedad sometió a tener que negociar siempre hasta que, luego de un proceso, que podrían haber sido estos dos años, pudieran consolidar ya sin tanta cesión un ritmo de transformaciones propio.

Destrataron a gobernadores tan nuevos como ellos y a aliados iniciales que lo fueron a auxiliar en 2023. Ahora están ofendidos porque Mauricio Macri se sacó una foto con un puñado de candidatos a diputados nacionales que participarán dentro de la alianza La Libertad Avanza este domingo. Por eso que ni siquiera le hayan permitido poner al futuro canciller por el auto renunciado Gerardo Werthein.

También parece peligrar lo que también era un hecho. La designación de Guillermo Montenegro como ministro de Justicia y Seguridad. Para lo que quiere, Santiago Caputo factura al macrismo lo que ya no tiene. Ni el intendente de General Pueyrredón ni Diego Santilli ni Cristian Ritondo pueden considerarse macristas. Siempre la discusión es violeta o nada.

Sea cual sea el resultado, el Poder Ejecutivo nacional deberá reemplazar el todo o nada por un proceso que abrace mucho más. Sin embargo, Javier Milei no es afecto a eso y es poco probable que, de grande, cambie. Los motivos por los cuales los presidentes ganaron no los obligan a seguir creyendo que esos métodos deben utilizarlos para ejecutar el poder. Hasta el momento, nadie lo hizo. ¿Lo hará Milei?

Los procesos políticos actúan casi de la misma manera que la ley de gravedad. Los hechos se imponen por su propio peso. Quien espere lo contrario fallará rotundamente. Y es la Economía la que no está funcionando en la actualidad. Si bien muchos temen la vuelta al pasado, otros recuerdan lo que sufrieron en épocas de reconversión económicas menos salvajes que la actual. Habrá que ver cómo delibera la sociedad harta de que la Democracia, luego de más de cuarenta años, no le haya resuelto lo que Raúl Alfonsín recitaba.

Mientras tanto, nadie escuchó hablar a Karina Milei. Muda, observa y escucha lo que hace y dice Santiago Caputo, su máximo rival interno. El lunes, quizás, habrá más novedades en esa zaga abierta en el seno del poder.