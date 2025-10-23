Axel Kicillof y Sergio Massa cierran la campaña bonaerense de Fuerza Patria con un acto en San Martín

En el tramo final rumbo a las elecciones legislativas, Axel Kicillof y Sergio Massa encabezarán este jueves el cierre de campaña bonaerense de Fuerza Patria en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

En la recta final hacia las elecciones legislativas del próximo domingo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, compartirán este jueves un acto en el municipio de San Martín que marcará el cierre bonaerense de Fuerza Patria, la coalición que impulsa el oficialismo provincial.

El encuentro se desarrollará en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y contará con la presencia de referentes sociales, sindicales y políticos, además de jubilados, PyMEs, mujeres, universitarios y trabajadores de la obra pública, sectores sobre los que el espacio busca reforzar su mensaje en los últimos días de campaña.

Día de la Lealtad Kicillof El gobernador Axel Kicillof en el acto por el Día de la Lealtad en San Vicente, junto con Jorge Taiana. Prensa PBA Según se conoció. el oficialismo bonaerense decidió llevar adelante una campaña austera y territorial, enfocada en el contacto directo con los vecinos y sin grandes actos masivos. En ese contexto, la cita en San Martín será el punto culminante del recorrido proselitista en la provincia de Buenos Aires.

Los aliados del peronismo para el cierre de campaña En el escenario estarán junto a Kicillof y Massa el candidato a diputado nacional Jorge Taiana y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, anfitrión del acto en su distrito. También se espera la participación de representantes del INTI, el INTA y la CNEA, entre otras instituciones públicas que manifestaron su respaldo a Fuerza Patria.

Cristina Kirchner jorge taiana Juan Mateo Aberastain/MDZ De esta manera, el oficialismo buscará mostrar unidad y gestión en el cierre provincial, con el foco puesto en los sectores productivos, científicos y laborales, y en la defensa del trabajo y la industria nacional como ejes centrales del discurso.