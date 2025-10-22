"Hipotecó el futuro del país": Axel Kicillof acelera el cierre de campaña con críticas a Javier Milei

El gobernador Axel Kicillof en el acto por el Día de la Lealtad en San Vicente, junto con Jorge Taiana.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó con dureza la gestión de Javier Milei de cara a las elecciones legislativas de este domingo. El mandatario señaló que el Gobierno “salió a hipotecar el futuro del país para llegar a octubre sin devaluar”.

Kicillof cuestionó tanto las decisiones económicas como la forma de gobernar. Según sostuvo, el Ministerio de Economía se convirtió “en una mesa de dinero” y el oficialismo actúa “con vetos y decretos, gobernando de espaldas al Congreso”. También objetó la dilación en la implementación de leyes como la de Emergencia en Discapacidad, Pediátrica y de Financiamiento Universitario, comparándola con “un piquete legislativo” que contradice la promesa de terminar con los piquetes en las calles.

Campaña electoral en territorio bonaerense En el marco de la campaña, Kicillof recorrerá distintas localidades de la provincia. Este jueves, junto a Sergio Massa, cerrará la campaña de Fuerza Patria (FP) en San Martín, acompañado de jubilados, pymes, universitarios, mujeres y trabajadores de la obra pública. También estarán presentes Jorge Taiana, candidato a diputado nacional, y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, junto a referentes de INTI, INTA y CNEA.