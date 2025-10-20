Axel Kicillof usó la reciente frase de Donald Trump para cuestionar el "lo peor ya pasó" de Javier Milei

El gobernador bonaerense Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei por haber asegurado que “lo peor ya pasó” en una cadena nacional.

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei. “¿Qué propone Milei? Seguir endeudando y entregando al país para sostener el negocio financiero de sus patrones y amigos.", sostuvo el Gobernador.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a criticar al presidente Javier Milei por su visión económica y su gestión. En esta ocasión, utilizó una frase de Donald Trump para cuestionar el optimismo del mandatario argentino, quien hace un mes aseguró en cadena nacional que “lo peor ya pasó”.

“Hace un mes, aproximadamente, Milei brindó otra bochornosa cadena nacional afirmando que ‘lo peor ya pasó’. Casualmente (?) es exactamente la misma frase que utilizó Mauricio Macri en 2018”, expresó Kicillof a través de sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1980299860747182510&partner=&hide_thread=false Hace un mes, aproximadamente, Milei brindó otra bochornosa cadena nacional afirmando que “lo peor ya pasó”. Casualmente (?) es exactamente la misma frase que utilizó Macri en 2018.

Hoy Trump dice lo contrario: “Argentina está muriendo”. El gobierno de Milei endeudó como nunca a… — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 20, 2025 El cuestionamiento de Axel Kicillof El dirigente bonaerense subrayó la contradicción entre el discurso oficial y la crítica internacional. “Hoy Trump dice lo contrario: ‘Argentina está muriendo’. El gobierno de Milei endeudó como nunca a las familias, cierran 30 empresas por día y no hay prácticamente ninguna actividad económica que funcione”, sostuvo.

En su mensaje, el gobernador también cuestionó el rumbo económico de la gestión libertaria. “¿Qué propone Milei? Seguir endeudando y entregando al país para sostener el negocio financiero de sus patrones y amigos. Y después de las elecciones, seguir quitando derechos laborales, a los jubilados y a las provincias”, lanzó Kicillof, en referencia al escenario político previo a los comicios.