Axel Kicillof se juntó con la CGT y destrozó a Javier Milei: "Ir al Tesoro norteamericano es un fracaso al cuadrado"

Faltan pocos días para las elecciones legislativas y Axel Kicillof va cerrando la campaña en un plenario junto a la CGT en La Plata . Junto a él estuvieron el intendente Julio Alak, dirigentes de la CGT Nacional y los candidatos del movimiento obrero que integran la lista de Fuerza Patria.

En el acto se hizo un homenaje en la memoria de José Ignacio Rucci. Si bien su hija Claudia no fue invitada, sí asistió su hermano Aníbal, uno de los oradores de la jornada.

Al tomar la palabra, el gobernador criticó el swap y señaló: "Ahora aparece el Tesoro de Estados Unidos como un prestamista en última instancia por el fracaso del prestamista en última instancia. Es una instancia más. Si ya ir al Fondo es un fracaso, ir al Tesoro norteamericano es un fracaso al cuadrado, al cubo. Es el fracaso más grande y se lo dijo Trump descarnadamente . ¿Qué más tenemos que explicar? Está muerto el gobierno de Javier Milei".

Al respecto, recordó el fracaso electoral de La Libertad Avanza en la Provincia: "En septiembre lo que se rompió- el hechizo, el relato- es que se puede gobernar como Milei de espaldas al pueblo, entregando la soberanía, agrediendo a jubilados, discapacitados, estudiantes, trabajadores, y que la gente te ame y te vote".

Durante el acto, Julio Alak puso a Kicillof como el gran conductor. El intendente de La Plata dijo: ”Axel tiene la enorme responsabilidad como mariscal que nos lleve a los peronistas a la Rosada”. En sintonía con él, Aníbal Rucci aseguró que el gobernador es el que va llevar al peronismo al Gobierno nacional "en 2027" y llamó a la unidad del peronismo "sanando las heridas".

Aníbal Rucci MDZ | José Luis Carut

Algo similar sostuvo Héctor Daer, quien también advirtió que "no (hay que) dormirse en los laureles de la victoria del 7 de septiembre", y sostuvo que "Taiana va a llevar más diputados para frenar la modernización de los libertarios".

Héctor Daer MDZ | José Luis Carut

Después fue el turno de Sergio Palazzo, quien le agradeció a Kicillof por ponerse "la campaña al hombro, la de ahora y la del 7 de septiembre", dándole el impulso a los candidatos a que ganen las elecciones para "frenar la locura de Milei". Tras esto, agregó un mensaje para el peronismo: "Tenemos que dejar toda las internas, saldar las heridas y llegar todos los peronistas unidos al 2027".

Sergio Palazzo MDZ | José Luis Carut

Quiénes estaban en el acto de la CGT

Roberto Baradel habló con MDZ durante el acto y señaló que "consolidar el esquema de unidad es muy importante, sabiendo que cada una de las centrales también tiene su mirada, sus matices". "Pero todo lo que podamos coincidir en términos de unidad para beneficiar al conjunto es bueno", sentenció el titular del SUTEBA. En ese sentido, comentó que "trabaja todos los días" para una unificación de la central obrera.