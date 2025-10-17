Día de la Lealtad: Axel Kicillof, con acto propio, fue al hueso contra Javier Milei

Por el Día de la Lealtad, Axel Kicillof encabezó un acto en San Vicente, mientras el kirchnerismo organiza una caravana a la casa de Cristina Kirchner.

El gobernador Axel Kicillof en el acto por el Día de la Lealtad en San Vicente, junto con Jorge Taiana.

En el acto por el Día de la Lealtad Peronista, Axel Kicillof cargó con dureza contra el presidente Javier Milei y calificó como “un fracaso” su política económica. “Fue a pedir la escupidera al Tesoro norteamericano. Nadie que está bien y tiene éxito necesita que lo salven cuatro veces”, lanzó el gobernador bonaerense ante la militancia reunida.

El gobernador se subió al escenario en San Vicente junto con el primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por Buenos Aires, Jorge Taiana. También estaba Juan Grabois, tercero en la misma lista, y la vicegobernadora Verónica Magario.

La palabra de Axel Kicillof en San Vicente Kicillof cuestionó la reciente visita de Milei a Washington, donde fue recibido por el presidente estadounidense, Donald Trump, y consideró que la foto fue “la postal de humillación y entrega nacional más vergonzosa de la historia”. En tono irónico, agregó: “Ni siquiera lo quisieron traducir porque no les importa ni una palabra de lo que dice”.

El mandatario provincial también apuntó contra el Palacio de Hacienda y el ministro Luis Caputo. “Llaman éxito al cuarto salvataje desde que asumió. Es un fracaso la política de Milei”, remarcó.

Axel Kicillof criticó la relación con Donald Trump Durante su discurso, el gobernador sostuvo que a Trump “lo asesoran mal” y que “le mienten”. “Le dicen que con un puñado de dólares se va a erradicar una amenaza, un ‘enemigo’ que es el peronismo. Yo les quiero decir que Perón cambió el idioma argentino: en la Argentina, la dignidad se llama peronismo”, afirmó.