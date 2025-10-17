CFK habló en el Día de la Lealtad y apuntó contra la ayuda de EE.UU: "80 años después es Bessent o Perón"

En el marco de una marcha de miles de militantes frente a su casa en el barrio porteño de Constitución , Cristina Kirchner emitió este viernes por la tarde un audio grabado con motivo del Día de la Lealtad. Tras su mensaje, salió al balcón y saludó a sus seguidores, en otro desafío a la justicia por las restricciones establecidas por la condena en la causa Vialidad.

“Muchas gracias por estar hoy acá en este 17 de octubre, que no quiero que sea un acto de nostalgia, para nada, sino de enseñanza útil para el momento que estamos viviendo, que, para eso, por otra parte, sirve la historia, para aprender de ella. Y digámoslo con todas las letras, porque aquel 17 de octubre del 45, no sólo fue una gran movilización de trabajadores. Fue, por sobre todas las cosas, el más formidable acto de conciencia nacional y popular de nuestra historia. Ese día, el pueblo argentino descubrió que defender a Perón era defenderse a sí mismo”, señaló en el comienzo de su discurso.

Acto seguido, se comparó con Juan Domingo Perón por si situación de presa: “Perón, en ese momento, era vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión y estaba detenido, lo habían detenido. Su prisión había sido ordenada por una facción de militares y, fundamentalmente, por la presión de la embajada de los Estados Unidos, que en ese momento le encabezaba un señor llamado Spruille Braden”.

A su vez, empezó a hacer historia con alusión al actual ayuda económica del gobierno de Donald Trump a la gestión libertaria: “No era un diplomático cualquiera, era un gran operador de los intereses más poderosos de su país, lobista de petroleras y estaba convencido que podía manejar la política argentina como una sucursal más del Departamento de Estado norteamericano. Su intervención fue tan, pero tan descarada, que el pueblo respondió con una consigna que definió y marcó una época: Braden o Perón”.

“Y miren qué cosa más curiosa, ¿no? Exactamente 80 años después, otra vez nos ponen en la misma disyuntiva. En aquel entonces: era Braden o Perón. Hoy pareciera ser Bessent o Perón. Estar 80 años después en la misma situación revela que el verdadero problema que tenemos como país no es la injerencia extranjera, sino la incapacidad genética de la derecha y del poder económico en la Argentina para proponer un proyecto de país que incluya a todos los argentinos”, comentó la titular del PJ en referencia al actual secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, pieza clave para el salvataje a Javier Milei .

También hizo mención a la compra de pesos del Gobierno de Estados Unidos para calmar a los mercados: “Hoy vemos que nos dicen y festejan en las portadas de los diarios que el Tesoro compra pesos, que el Tesoro norteamericano compra pesos, pero no. El Tesoro de los Estados Unidos lo que está comprando es tiempo. Tiempo para que los especuladores salgan sin pérdidas del laberinto financiero que ellos mismos armaron”.

“Tiempo para que Citrone, socio de Bessent y viejo conocido de Caputo, pueda escapar a salvo del juego de la ruleta argentina. Esto ya lo vimos antes, con otros nombres, otras excusas y otros disfraces y otros titulares, pero es el mismo el mismo libreto. Es el mismo guión de la dependencia, el guión del endeudamiento y salvataje a los poderosos de siempre. Ya lo vimos, y lo que es peor, lo vivimos en el 2018 cuando Mauricio Macri nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional en 45 mil millones de dólares. En realidad 57 mil le habían dado, utilizó 45 mil. Fue el préstamo más grande de la historia del organismo. ¿Para qué? Para sostener artificialmente el peso, alimentar la fuga y garantizar que los grandes fondos de inversión extranjeros se fueran sin perder un solo dólar. Lo titularon “respaldo al programa económico” en muchos titulares, pomposos de los diarios. El resultado fue el de siempre: deuda, recesión y un país de rodillas”, consideró.

Sobre el Día de la Lealtad, agregó: “Hoy 17 de octubre no venimos a recordar una fecha, venimos a recordar una lección de la historia. Cuando un pueblo defiende sus derechos, defiende su libertad. Cuando los poderosos de afuera quieren decidir quién gobierna, la respuesta tiene que ser la misma que hace 80 años: la soberanía no se negocia”.

Acerca del presente de la economía, la extitular del Senado señaló: “Hoy hay algo más profundo que la escasez, hay cansancio en los argentinos. Hay frustración, hay angustia, la sensación de que el futuro no existe. No es sólo que no alcanza, es que no se sabe si lo peor ya pasó o si todavía no llegó. Porque ya no es sólo el Estado el que está endeudado, son también las familias argentinas. Nueve de cada diez hogares tienen deudas, uno de cada ocho arrastra tres o más al mismo tiempo y tres de cada uno están en mora. Ya me han escuchado otras veces. Es decir, no pueden pagarlas. Y lo más grave, lo más grave, es que la mayoría de esas deudas nacieron en el 2024. No equivocarse, por favor. Fue el primer año del nuevo modelo libertario. Libertad para endeudarse y morirse de hambre, parece ser la cosa”.

“Nadie puede criar a sus hijos, estudiar, trabajar o emprender con tarjetas bloqueadas o con miedo al embargo por haber comprado comida o medicamentos. Por eso va a ser necesario algún tipo de programa nacional de alivio de deuda personal. Como ya se ha hecho, no estoy inventando nada, se ha hecho en otros países y con éxito. Un plan que permita a cada ciudadano renegociar sus deudas con tasas justas, plazos sostenibles y descuentos sobre intereses y mora, bajo reglas claras y con respaldo del Estado”, indicó.

“Y bueno, y también para que esto y muchas otras cosas puedan ser posibles, vamos a tener que comenzar a diseñar instrumentos que desalienten la fuga especulativa de capitales que le restan dólares al país y condenan a la Argentina al endeudamiento permanente que se paga con la destrucción del futuro y del presente. Presente de bajos salarios, de caída del consumo, desocupación, cierre de fábricas, recesión, pobreza”, criticó.

CFK le pidió a los peronistas “poner el cuerpo, dar la cara y construir una salida colectiva junto a todos los argentinos”. “Esa fue siempre nuestra fuerza: transformar el dolor en organización, la crisis en esperanza y la desesperanza en militancia. Y ojo, que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Milei, está claro, está ocupado en otras cosas. Cuando no está en Estados Unidos, anda recorriendo los sets de televisión tratando de dar explicaciones, no ya de su excandidato narco en PBA, sino reconociendo, reconociendo que no tiene ni respuestas, ni plan, ni política para que los hogares argentinos puedan llegar a fin de mes”, afirmó.

“Ayer nos querían imponer un modelo desde la embajada, hoy ya lo hacen directamente desde el despacho oval en Washington. Cambian los nombres, cambian los formatos, pero el libreto, el libreto siempre es el mismo. Disciplinar a la Argentina para que acepte su destino de colonia financiera y regale a precio de remate sus recursos naturales. Y frente a eso, hay que decirlo con todas las letras, los argentinos ya saben lo que hay que hacer. Porque cuando el pueblo tiene memoria, los espejismos se disuelven,” cuestionó la titular del Instituto Patria.

En un claro mensaje electoral Cristina dijo: “Por eso, este 17 de octubre, nuestra tarea no es mirar atrás con nostalgia, sino mirar adelante con coraje. Que este día de la lealtad sea la antesala del 26 de octubre, el punto de partida de una nueva mayoría popular que vuelva a poner a la Argentina de pie. Milei ya tiene el voto de Kristalina Georgieva, la señora del fondo. Aunque no sepamos en qué mesa le toca votar, todos sabemos por quién vota. Tiene el voto del embajador Lamelas, el que dice como Braden que tengo que estar presa. Tiene el voto de Scott Bessent. Tiene el voto de los que fugan, de los que timbean, de los que venden la patria al mejor postor. Pero lo que ya no tiene es el voto de los trabajadores que no llegan a fin de mes, de las madres que pagan la luz en cuotas, de los jóvenes que no encuentran trabajo ni oportunidades, y menos la de los jubilados que eligieron este país para vivir con dignidad.”

“Así que, compañeros, compañeras, militancia querida, el 26 es Milei o Argentina. Y ya sabemos cómo termina eso. La historia nos mostró hace tiempo el camino y esta vez lo va a volver a marcar el pueblo argentino, siempre. Siempre lo va a marcar el pueblo argentino. Por eso, muchas gracias por haber venido a compartir este 17 de octubre acá a San José 1111. Los quiero mucho, mucho, mucho, mucho a todos y a todas y los abrazo con todo mi corazón. Gracias”, cerró.