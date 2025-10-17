Explotaron los vecinos de CFK: "Los jueces no tienen pelotas"

Cientos de militantes peronistas volvieron a cortar las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner , con motivo del Día de la Lealtad. Varias columnas con seguidores y dirigentes se reunieron en distintos puntos de la Capital Federal y partieron hasta San José 1111, en el barrio de Constitución, donde tiene su domicilio la expresidente, condenada por corrupción.

En ese marco, crece el malestar de los vecinos de la exmandataria, quienes aseguran estar cansados de la movilización permanente en la zona, pese a que la Justicia le había ordenado a la titular del PJ que no aliente marchas políticas y respete la tranquilidad del barrio.

“Estamos re podridos con esto, ¿qué mierda hacen los jueces? No tienen pelotas. Acá hay gente que tiene cáncer, que lo llevan y lo trae la ambulancia. Esto es insoportable, es así todos los días. El olor a chorizo lo tengo todo el día en mi casa. Esto no da para más”, dijo Edith, una vecina, en diálogo con el colega Jorge Moure de Radio Mitre.

“Esto es una vergüenza. A mí me da vergüenza ajena ver todo este circo que arman acá desde anoche que están en custodia a la vigilia de la liberación, dicen ellos. Bueno, que se arregle la justicia, que no nos molesten a nosotros”, dijo, por su parte, Auria, otra vecina.

San José 1111

La señora se quejó por “el ruido, el bochinche, la gente, el armado de puestitos y la venta de banderas”. “Qué sé yo. ¿Por qué no lo hacen en un lugar grande? La Quinta San Vicente, por ejemplo, tendría un hermoso lugar. No acá.Y a ella le encanta, y sale cuatro, cinco veces al balcón. Todos gritan, bueno, déjense de molestar, por favor. Desde el día que se supo que estaba presa en domicilio, es bochinche todos los días porque de noche se quedan en la ronda en la esquina como si fuera un fogón y toman mate y todo, la vigilia”, comentó con malestar.

A su vez, indicó que “vienen con las hidrolavadoras, limpian todo, levantan todo y cuando está todo limpio vuelven a armar el fogón en la esquina. “Basta ya, basta. Ya sabemos lo que pasó. Bueno, que se arregle la justicia, nosotros no lo podemos arreglar eso. ¿Por qué no van a la puerta de los jueces a hacer este escándalo? Porque seguro que acá no viven. Vivirán en Nordelta, por ahí, Puerto Madero, esos lugares, ¿no es cierto? Acá, fíjate lo que es, todo barrio de viejas como yo y gente que trabaja, muchachos”, exclamó.

A su vez, Cristina Kirchner se sigue mostrando activa en plena campaña electoral. Recibe casi a diario a candidatos K y a otros dirigentes, pese al riguroso régimen de visitas que había dispuesto la Justicia.

Esos encuentros contrastan con lo dispuesto por la justicia, en el marco de la sentencia por la Causa Vialidad, donde los jueces fijaron que solo pueden visitar a la exvicepresidenta sus familiares, sus médicos y sus abogados. Además, se aclara que el régimen de visitas puede incluir a otras personas siempre y cuando se la autorice desde los tribunales. Suelen ser pedidos que llevan días. En este caso, se la ve a CFK junto a dirigentes peronistas en una fiel representación del funcionamiento de una unidad básica.