La chicana de CFK a Milei tras los dichos de Trump: "¡Argentinos, ya saben lo que hay que hacer!"

“Trump a Milei en Estados Unidos: "Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones” ¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!”, escribió la extitular del Senado, desde su cuenta de X.

Se trata de una de las principales reacciones de la oposición tras las sorpresivas declaraciones del presidente norteamericano, quien encabezó una conferencia de prensa junto a Milei en la Casa Blanca.

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, señaló Trump, quien agregó: “El éxito de Argentina será muy importante para todos”.

“La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo”, completó.

El Gobierno intenta corregir los dichos de Trump, al indicar que, en realidad, el presidente norteamericano se refería a las elecciones de 2027 y no a los inminentes comicios legislativos del 26 de octubre.

“El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio Presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Tenemos nuestra última oportunidad”, ensayó esta tarde el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Otro dirigente K que se acopló a los dichos de CFK fue Juan Grabois, que posteó "Si hay algo peor que ser un arrastrado, es ser un arrastrado fracasado, humillado, condicionado y despechado. Si este señor no representara a la Nación Argentina, no habría más que decir "pobre tipo, no lo quieren ni de bufón de corte". Es literalmente el perro que mueve el rabo con docilidad, que da la patita y hace el muertito a ver si le tiran un huesito. Asco".