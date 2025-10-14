La advertencia electoral de Donald Trump durante la visita de Javier Milei: "Si no ganan, no perderemos el tiempo"

Live Blog Post

Trump condicionó la asistencia estadounidense al resultado electoral

Si bien el republicano dijo confiar en que "Javier Milei lo hará bien", advirtió que Estados Unidos "no será generoso con la Argentina si (Milei) pierde".

"Si el presidente no gana, yo conozco a la persona que probablemente competirá contra él, esa persona es de extrema izquierda y tiene la filosofía que metió a la Argentina en este problema en un primer momento. Si él pierde, no vamos a ser generosos con Argentina", sentenció.

En ese sentido, Scott Bessent afirmó que el Gobierno norteamericano confía en que "el presidente lo hará bien en la elección", pero subrayó: "Esta ayuda está basada en políticas robustas, ir de nuevo a las fallidas políticas peronistas causaría que Estados Unidos lo reconsidere".