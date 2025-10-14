La definición Donald Trump sobre la dolarización en su encuentro con Javier Milei: "El dólar tiene ventajas"

Donald Trump respondió sobre la dolarización en una conversación pública en el Salón Oval de la Casa Blanca.

La definición de Donald Trump sobre la dolarización Durante su encuentro con Javier Milei en el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entreves su posición sobre la dolarización, aquella promesa que esbozó el libertario durante la campaña de 2023, pero que nuca quiso ejecutar en el poder.

Donald Trump sobre la dolarización En declaraciones a la prensa que cubrió la actividad en Washington, Trump sostuvo: “El dólar es muy fuerte y quien quiera lidiar con el dólar tiene ventajas sobre quien no lo tiene”.

Sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent busco llegar algo de tranquilidad: “Estamos muy contentos con la moneda actual de la Argentina”.

“Quiero ver la Argentina exitosa y creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta”, sumó el presidente norteamericano.