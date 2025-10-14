Finalmente Donald Trump recibió a Javier Milei en el Salón Oval

Live Blog Post

"El apoyo que Usted y su país nos ha dado es vital"

Javier Milei publicó un extenso mensaje en su perfil de X donde agradeció al primer mandatario norteamericano por recibirlo en la Casa Blanca.

"La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro País. En su defecto nos van a seguir acompañando. Pero yo confío en que ésta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solamente un mal recuerdo del pasado", sostuvo el jefe de Estado argentino en su publicación.