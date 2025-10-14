La indirecta de Trump contra el kirchnerismo: "La extrema izquierda que metió a la Argentina en este problema"

En la reunión con Javier Milei este martes en la Casa Blanca, Donald Trump hizo una advertencia que impactó en el mercado local . Pero no solo adelantó que, si el presidente argentino pierde en estas elecciones, "no perderá el tiempo" con nuestro país, sino también apuntó contra la oposición.

La dura declaración de Donald Trump

Sin mencionar explícitamente al kirchnerismo, el mandatario de Estados Unidos sentenció: "Si el presidente no gana, sé cuál es la persona que estaría presentándose en 2027. Esa persona es de la extrema izquierda que metió a la Argentina en este problema en primer lugar, así que no seremos generosos con Argentina si eso pasa".