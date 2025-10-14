Confusión en Washington: Trump y Bessent se contradicen sobre el swap de Argentina con China

Donald Trump pidió limitar los negocios de Argentina con China, pero Bessent negó que EE.UU. condicione su ayuda al fin del swap.

En el marco de la visita de Javier Milei a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, hubo un tema que no pasó desapercibido en el encuentro entre los mandatarios: el swap que mantiene Argentina con la República Popular China.

Las declaraciones de Donald Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, generaron este martes confusión en torno al futuro del swap financiero que mantiene Argentina con China. Mientras el Presidente estadounidense sugirió limitar los vínculos comerciales con Beijing, Bessent aseguró que la asistencia de Washington no depende de cancelar ese acuerdo.

Donald Trump sobre la relación entre China y Argentina Cuenta de X @somoscorta Versiones cruzadas entre Scott Bessent y Donald Trump Consultado sobre si Argentina debería poner fin al intercambio con China y cerrar la base espacial en Neuquén, Trump afirmó: “No creo que se debería hacer mucho negocio. Podés hacer un poco de negocio, pero no deberías hacer más que eso. No deberías hacer nada que tenga que ver con el ejército con China”. Y añadió: “Si eso es lo que está pasando, estaría muy enojado con eso, sí”.

Sin embargo, al ser repreguntado sobre el tema, el Presidente cedió la palabra a Bessent, quien contradijo esa visión: “La ayuda de Estados Unidos no se basa en cancelar el swap con China. Cualquier información que afirme esto es incorrecta”, aclaró el funcionario. La frase buscó poner fin a las versiones que sugerían que el apoyo financiero de Washington estaba condicionado al fin de los lazos económicos con Beijing.

Donald Trump y Scott Bessent sobre el swap con China No obstante, la prensa recordó que días atrás, en una entrevista con la cadena Fox, el propio Bessent había asegurado que el Gobierno de Javier Milei “está comprometido en sacar a China de Argentina”. Consultado nuevamente al respecto, el secretario del Tesoro matizó sus dichos: “Me refería más (en específico) a puertos, bases militares, instalaciones de observación que han sido creadas en Argentina”, explicó. Y agregó: “Esas son más importantes que el swap”.