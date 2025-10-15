Video: se supo qué le dijo Javier Milei a Donald Trump antes de su reunión

En medio de las repercusiones por la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, se viralizó un video donde se escucha qué le dijo el mandatario argentino a su par estadounidense al verlo.

Tras recibir a Milei, Trump lo elogió al asegurar que "está haciendo grande a la Argentina otra vez" y manifestó su "completo apoyo" al libertario de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

"Es una elección muy importante, que está bajo la mirada del mundo. Han tenido algún dolor y ahora están saliendo de él, la victoria es muy importante. Los números son buenos, pero creo que serán mejor después de esto", enfatizó el republicano, e insistió: "Estamos dándote un apoyo para las elecciones".

Mientras su intromisión a los comicios nacionales ya generaba polémica, Trump redobló la apuesta al advertir que no tendría problema con que el país "haga negocios" con el gigante asiático, "pero nada debajo de eso". "Definitivamente no tendrían que hacer nada militar con China, si eso sucede estaría bastante enojado con eso".

Javier Milei respaldó los dichos de Donald Trump

Pese a las críticas de la oposición por las declaraciones de Trump, Milei publicó un mensaje en agradecimiento al presidente de Estados Unidos. A su vez, retomó la advertencia del republicano sobre las próximas elecciones.

"Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de nuestra patria, cumplir con esa promesa es un paso más en la dirección que emprendimos el 10 de diciembre del 2023: Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)", expresó el presidente.

En esa línea, insistió: "El apoyo que Usted y su gran país nos ha dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido. Los Argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo".

"La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro País", agregó Milei, y sentenció: "Confío en que ésta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solamente un mal recuerdo del pasado”.