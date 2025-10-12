México vibra con el video de La Chilindrina que dejó sin palabras a todos

La Chilindrina, más de cinco décadas después de su debut en televisión, sigue encontrando formas de conectar con el público.

La Chilindrina reapareció con un video que sorprendió a millones y dejó incluso a Demi Moore asombrada. María Antonieta de las Nieves protagonizó un encuentro ficticio con su “yo joven” en una parodia de la película La Sustancia.

La Chilindrina rejuvenece El spot fue producido por HBO Max como parte de la campaña de lanzamiento de la cinta en su catálogo. Con humor y nostalgia, muestra a De las Nieves compartiendo escena con Paola Montes de Oca, la actriz que interpretó a La Chilindrina en la serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo. La idea de unirlas funcionó como un guiño entrañable para varias generaciones.

Embed - Ahora Todo Tiene Sentido- ¡María Antonieta Y Paola Son La Misma Persona! Pero Cuidado Con El Balance; Fíjate, Fíjate, Fíjate… Mira Su Participación En El Promocional De La Sustancia Para El video sigue la línea de la película de Coralie Fargeat. María Antonieta recibe un misterioso paquete marcado con el número 504, dentro del cual hay instrucciones, un activador y la advertencia: “Ustedes son una misma”. El gesto recrea el inicio de la historia de La Sustancia y da pie al encuentro entre la actriz y su versión rejuvenecida.