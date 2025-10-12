Netflix rescata una serie española de 2000 y hemos cancelado todos nuestros planes para verla

La plataforma de streaming apuesta a la nostalgia con una serie que combina la comedia familiar, la fantasía y el misterio.

Netflix apela a la nostalgia de sus suscriptores y da la bienvenida a la secuela de una serie española de los 2000 que fue todo un éxito. Te estamos hablando de Los protegidos: el regreso (2021), una historia que ya cuenta con dos temporadas de 10 episodios en total.

¿De qué se trata la serie? La serie presenta a la familia Castillo, integrada por hombres y mujeres con súperpoderes. Culebra se vuelve invisible, Sandra controla la eectricidad, Carlos mueve objetos con su mente, Lucía escucha los pensamientos de desconocidos y Lucas tiene la habilidad de cambiar de apariencia.

La serie de Netflix que mantiene a algunas estrellas del elenco principal. Archivo MDZ En la primera temporada, la familia Castillo debe reencontrarse después de una década para enfrtentar una nueva amenaza, que incluye a Dora, la hija de Sandra. Esta tiene poderes y una malévola organización la persigue para llevársela. Por eso es que todos deben uniserse para protegerla.

La segunda temporada presenta una nueva amenza. En esta etapa, la familia Castillo luchará con Rosa Ruano, la nueva líder del Clan del Elefante, que intenta controlar a otros niños con poderes para que ninguno quiera abandonarla. Durante esta temporada, los miembros de la familia Castillo perfeccionarán sus poderes.