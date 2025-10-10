La miniserie ideal de Netflix para disfrutar en este fin de semana largo

Si eres amante de las producciones cortas, aquí te recomendamos una miniserie que está disponible en Netflix.

¿Fin de semana largo y aún no sabes qué hacer? Aquí te dejamos la solución: una miniserie que está en Netflix y es la ideal para ver de un tirón. Es de intriga, es alemana y tiene seis capítulos. Se llama Cassandra y está recomendada para mayores de 16 años.

La tira fue escrita y dirigida por Benjamin Gutsche, producida por Eva Stadler y Christian Becker para Rat Pack Film Production. Como productora ejecutiva estuvo Amara Palacios junto a Eva Stadler y Christian Becker. J. Mortiz Kaethner fue el director de fotografía.

Netflix Cassandra Netflix. Cassandra Cada episodio dura, aproximadamente, 45 minutos y la sinopsis oficial de Netflix adelanta: "Una familia se muda a una casa inteligente retro y descubre que quien manda en el lugar es una asistente virtual dispuesta a todo para mantenerlos allí".

La ficción se centra en Cassandra, una empleada doméstica electrónica desarrollada en los años 1970, que vuelve a trabajar cuando una familia se muda a una casa que ha estado desocupada durante 50 años.

En el reparto está Lavinia Wilson, Mina Tander, Michael Klammer, Franz Hartwig, Mary Tölle, Joshua Kantara, Elías Grünthal, Michel Koch, Filip Schnack, Pina Kühr y Karen Dahmen, entre otros.