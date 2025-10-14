"Hay una sobre reacción de los mercados": Guillermo Francos le bajó el tono a las repercusiones económicas

Luego del impacto negativo que tuvieron en los mercados las declaraciones de Donald Trump, Guillermo Francos salió a hablar al respecto.

El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, habló luego del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca. La reunión dejó sabor a poco luego de las declaraciones del mandatario norteamericano en donde resaltó que la ayuda económica a la Argentina dependerá del resultado electoral del 26 de octubre.

Francos interpretó las palabras de Donald Trump durante su encuentro con Javier Milei en la Casa Blanca y aseguró que “Estados Unidos, mi gobierno, apoya al gobierno del presidente Javier Milei”. El funcionario destacó el gesto del mandatario norteamericano al recibir a Milei tras un largo vuelo desde Medio Oriente, apenas horas después del acuerdo de paz entre Hamás e Israel. Asimismo, se refirió al impacto negativo de las declaraciones de Donald Trump y Scott Bessent en el mercado argentino: "Hay una sobre reacción de los mercados", manifestó.

Sobre el apoyo explícito de Donald Trump a Javier Milei En declaraciones a A24, el ministro coordinador subrayó que la administración republicana “no apoyaría a otro Gobierno” en la Argentina y calificó las elecciones del 26 de octubre como “muy inusuales”. En su análisis, sostuvo que “el resultado de esta elección va a demostrar que la gente apoya un sistema de libertad económica”, y señaló que el oficialismo mantiene “posibilidad de acuerdo con todos” los gobernadores para impulsar nuevas inversiones.

Guillermo Francos también celebró los últimos datos de inflación, al remarcar que el índice de septiembre se ubicó en 2,1%, “y no como esperaban algunos, un 4% o 5%”. En ese sentido, consideró que el dato “refleja que las políticas económicas están dando resultados”.

Guillermo Francos y la interpelación en diputados Consultado sobre su eventual interpelación en Diputados, Francos adelantó: “Estoy dispuesto a ir a la Cámara”, en relación al pedido de la oposición para que brinde explicaciones sobre la promulgación de la ley de Emergencia en Discapacidad.