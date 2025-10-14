El dólar subió $10 en medio de la reunión de Javier Milei con Donald Trump: así cerró

En medio de la reunión de Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca y a la espera de los anuncios al respecto del cónclave entre mandatarios, el dólar tuvo una leve suba que agitó los mercados este martes. A su vez, se espera por conocer en breve el dato de la inflación de septiembre.

El dólar oficial cerró hoy en $1.350 para la compra y $1.385 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del lunes.

El tipo de cambio minorista volvió a registrar una suba, tras haber comenzado la semana con un retroceso de $75.

Para la hora del cierre de los mercados, el presidente Javier Milei se encuentra en la Casa Blanca para mantener una nueva reunión con su par de los Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario hizo su ingreso a las 14.39 hora de Argentina y, tras firmar el libro de honor, comparte un almuerzo con Trump.

Subió el dólar. Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.385 y $1.390 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.410.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con una suba de 1,1% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.374, con una suba de 1,8%. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias se posiciona en $1.487,61 para el techo y $940,53 para el piso.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP se incrementó un 1,6% hasta $1.432,15, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,8% hasta los $1.452,16.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$41.251 millones.