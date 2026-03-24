En busca de competitividad: Misiones lidera las exportaciones del NEA, sectores clave y tendencia del negocio

Misiones lidera las exportaciones del noreste de la Argentina (NEA) con más de 500 millones de dólares , Así se expresa en datos recientes difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ), marcando un crecimiento sostenido en los envíos al exterior, impulsado por sectores productivos clave y nuevas alternativas logísticas como el Puerto de Posadas.

En declaraciones a Canal 12 de Posadas el presidente del Directorio de la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana, Ricardo Babiak, explicó que el actual contexto económico llevó a muchas empresas a mirar con mayor atención los mercados internacionales, buscando exportar productos de las economías regionales .

“Hoy el sector exportador busca esa ventana en el exterior. La misma recesión del comercio interno hace que los empresarios tengan que buscar un mercado afuera. Hoy se ven los resultados con los niveles de exportación que tiene Misiones”.

El Puerto de Posadas se posiciona como una herramienta estratégica para mejorar la competitividad de los productos misioneros.

Según Babiak, la infraestructura portuaria permite reducir uno de los componentes más sensibles del comercio exterior. “El componente más agresivo que tiene la carga que llega al exterior es el costo logístico. Hoy el Puerto de Posadas es esa alternativa para que el exportador pueda sacar sus productos a mejores costos”.

Lidera el sector forestal

En cuanto a los rubros que impulsan el comercio exterior misionero, Babiak señaló que el sector forestal encabeza el ranking provincial, seguido por la yerba mate y el té.

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“El exportador busca conservar los mercados internacionales en este contexto. El sector exportador que utiliza el Puerto de Posadas tiene la intención de que los márgenes de ganancias puedan cubrir los costos logísticos y de producción”, sostuvo.

Además, anticipó que el té podría continuar con una tendencia positiva en los próximos años, en parte por el uso creciente de la terminal portuaria. “A corto y mediano plazo veo que el té continuará con su crecimiento exportador y tuvo un porcentaje grande en especial por el uso del puerto”, expresó.

En paralelo, desde la administración portuaria aseguran que el interés del sector privado sigue en aumento. “Tenemos pedidos de cotización constantes por empresas de Misiones”, precisó Babiak.

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Mayor crecimiento

“El informe del Indec fue muy positivo porque el NEA se posicionó como la región de mayor crecimiento en exportaciones de 2024 a 2025. Dentro del bloque, Misiones creció aproximadamente un 21% y concentra cerca del 50% de participación si se suman Formosa, Chaco y Corrientes; dijo el licenciado en Comercio Exterior Ernesto Seidel.

Seidel también remarcó que muchas empresas mantienen su presencia en los mercados internacionales a largo plazo, incluso frente a coyunturas adversas. “Los exportadores que trabajan desde hace años saben que perder un mercado por una situación transitoria puede tener un costo mucho más alto después”, indicó.

En ese sentido, agregó que para muchas firmas los mercados externos funcionan como un complemento del comercio interno y la rentabilidad se analiza en el conjunto de la actividad.