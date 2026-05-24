La empresa Flybondi dejará de operar la ruta Cataratas del Iguazú-Lima

La empresa de aviación Flybondi dejará de operar la ruta internacional que une la ciudad misionera de Puerto Iguazú y la ciudad de Lima, capital de Perú, a partir del próximo viernes 5 de junio, concluyendo un período de apenas seis meses de actividad.

El enlace directo será suspendido en medio de un proceso de revisión comercial permanente que lleva adelante la compañía y que, según indicaron fuentes vinculadas a la empresa, se vio afectado por el aumento en el precio de los combustibles y otros costos operativos.

El anuncio de la incorporación de la ruta Puerto Iguazú - Lima con Flybondi.

“La sostenibilidad de los vuelos directos se vio afectada por múltiples variables externas y de mercado”, señalaron desde el entorno de la aerolínea.

“El incremento sostenido del precio del combustible, sumado a los elevados costos asociados a la operación y a un comportamiento adverso de la demanda, determinaron la cancelación de la ruta”, explicó un empleado de Flybondi que pidió reserva de identidad en el aeropuerto de Iguazú.

Además, confirmó que “únicamente quedan disponibles tres vuelos en el sitio web de la compañía: el 29 de mayo y el 1 y 5 de junio”.

A pesar de la suspensión de los vuelos directos, la empresa aseguró que mantiene “una estrecha relación con el Gobierno de Misiones”, con el objetivo de continuar impulsando el turismo en la región.

Flybondi busca sostener acuerdos con Misiones

En ese marco, ambas partes seguirán evaluando el comportamiento del mercado regional y analizarán posibles alternativas de conectividad internacional para el destino. Actualmente, sigue vigente el convenio entre Flybondi y la provincia que ofrece un 20% de descuento en vuelos ida y vuelta entre Puerto Iguazú y Buenos Aires para residentes misioneros.

Según indicaron fuentes de la compañía, la aerolínea low cost atraviesa un momento complejo, con cambios en algunas gerencias y conflictos judiciales derivados de reclamos laborales de trabajadores despedidos o que aceptaron retiros voluntarios.

Qué pasará con los pasajes ya emitidos

Desde la empresa informaron que los pasajeros con tickets para fechas posteriores al 5 de junio ya comenzaron a recibir notificaciones sobre la cancelación del tramo.

Para esos casos, Flybondi ofrece dos alternativas:

Un voucher por el valor abonado, válido para futuras compras a cualquier destino de la red de la compañía y transferible a terceros.

El reintegro total del dinero correspondiente al tramo no volado.

Una ruta que duró apenas seis meses

La conexión aérea entre Puerto Iguazú y Lima había sido inaugurada el 1 de diciembre de 2025. Ese día, el primer vuelo de Flybondi arribó a la ciudad de las Cataratas cerca de las 18.30 y fue recibido por el gobernador Hugo Passalacqua, el intendente Claudio Filippa y otras autoridades provinciales y municipales.

La ruta funcionó durante apenas seis meses y cinco días.

Embargo judicial y reclamos laborales

El jueves pasado también se conoció que Flybondi enfrenta un embargo preventivo sobre sus cuentas bancarias dispuesto por la Justicia, en el marco de una demanda iniciada por una ex empleada despedida sin causa, a quien -según la denuncia- no se le abonó la liquidación final ni la indemnización correspondiente.

A ese conflicto se suman otros reclamos de ex trabajadores que aseguran no haber cobrado los retiros voluntarios acordados con la empresa.