Dictan sentencia a los exjefes de la Armada acusados por el hundimiento del ARA San Juan

Hay cuatro altos oficiales imputados por estrago culposo tras la tragedia que costó la vida de los 44 tripulantes.

Una de las piezas fundamentales del debate fue el análisis exhaustivo de documentación militar que contenía carácter de reservada.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz se encuentra en condiciones de dictar veredicto este miércoles en el histórico juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, la mayor tragedia naval argentina de la historia reciente en la que perdieron la vida sus 44 tripulantes. El esperado debate oral, que se inició el pasado 3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos, completó ya más de 30 intensas audiencias y entra en su fase definitiva con las últimas palabras de los imputados antes de la lectura del fallo.

El proceso judicial busca determinar si existieron responsabilidades penales directas en la cadena de mandos con respecto a las deficiencias de mantenimiento, las alertas previas y las órdenes operativas impartidas al buque durante su última y fatal misión en el Atlántico Sur.

Quiénes son los exoficiales acusados y qué penas enfrentan La acusación de la fiscalía apunta a cuatro altos mandos de la Armada Argentina de la época, quienes tuvieron intervención directa en la planificación del patrullaje y la supervisión técnica de la nave. Los exoficiales imputados en la causa penal son:

Luis López Mazzeo (Excomandante de Adiestramiento y Alistamiento)

Claudio Javier Villamide (Excomandante de la Fuerza de Submarinos)

Héctor Alonso (Exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos)

Hugo Correa (Exjefe de Operaciones de la Fuerza de Submarinos) Todos ellos enfrentan graves cargos por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de las 44 personas que integraban la dotación.

N/A Las pruebas clave analizadas en el tribunal santacruceño A lo largo de las 30 jornadas del juicio oral, desfilaron ante los jueces decenas de peritos técnicos, ingenieros navales, excomandantes de la fuerza, submarinistas en actividad y las máximas autoridades de la cúpula naval del año 2017.