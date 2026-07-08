Adiós al frío polar: suben las temperaturas y cambia el tiempo en el AMBA

Después de varios días marcados por la ola de frío polar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un cambio rotundo en las condiciones del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , con un importante ascenso de la temperatura que pondrá fin a las jornadas más frías de la semana.

Para este miércoles el pronóstico oficial prevé cielo parcialmente nublado, con temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados, mientras que la máxima alcanzará los 20 grados, un registro muy superior al de los últimos días.

De esta manera, el frío intenso quedará relegado a las primeras horas de la mañana, ya que durante la tarde el ambiente será mucho más templado y agradable.

El alivio continuará durante el jueves 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia . El SMN anticipa condiciones climáticas muy similares, con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y temperaturas agradables para disfrutar de actividades al aire libre.

El organismo no prevé fenómenos significativos para esa jornada, por lo que el tiempo se mantendrá estable en toda el área metropolitana.

¿Qué pasará en los próximos días?

Según el pronóstico oficial, la tendencia continuará durante el resto de la semana. Las temperaturas mínimas seguirán en ascenso y, con el correr de los días, volverán a ubicarse en valores de dos dígitos, dejando definitivamente atrás las mañanas con heladas.

En cambio, las temperaturas máximas descenderán levemente luego del pico previsto para este miércoles, aunque se mantendrán en niveles acordes a un invierno con condiciones mucho más benignas que las registradas durante la reciente ola de frío polar.

El cambio marcará el inicio de un período con mañanas menos frías y tardes templadas en el AMBA, luego de una de las irrupciones de aire polar más intensas del invierno.