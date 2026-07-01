Así arrancó julio en Mendoza: las impactantes postales de la nieve que cubrió la provincia

Julio comenzó con una de las postales más esperadas del invierno: la nieve volvió a cubrir distintos rincones de Mendoza . Desde la alta montaña hasta sectores del Valle de Uco y el Sur provincial, vecinos y turistas compartieron imágenes que reflejan el fuerte ingreso de aire polar que afecta a la provincia. También cayeron algunos copos en distintos departamentos del Gran Mendoza.

Las bajas temperaturas, las nevadas y la formación de hielo no solo modificaron el paisaje, sino que también impactaron en la vida cotidiana. La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió extender la suspensión de las clases presenciales en varios departamentos durante el turno tarde de este miércoles, mientras que Defensa Civil reiteró una serie de recomendaciones para evitar accidentes en los hogares y en las rutas.

El primer día del mes estuvo marcado por nevadas y temperaturas bajo cero que tiñeron de blanco caminos, fincas, plazas y montañas. Las postales llegaron desde diferentes departamentos de la provincia, donde la nieve volvió a ser protagonista y generó imágenes poco habituales, especialmente en sectores del llano.

El fenómeno responde al ingreso de una masa de aire polar que continuará provocando un marcado descenso de las temperaturas durante los próximos días.

Como consecuencia de las condiciones meteorológicas y por recomendación de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas resolvió extender la suspensión de las clases presenciales durante el turno tarde en distintas zonas de la provincia.

La medida alcanza a los departamentos de: Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear, Malargüe, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. También comprende las localidades de Potrerillos, Cacheuta y Uspallata.

En estos lugares, las actividades escolares deberán desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza. En el resto de la provincia, el servicio educativo se presta con normalidad.

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El frío extremo obliga a extremar los cuidados

Las autoridades provinciales advirtieron que el intenso descenso de la temperatura incrementa el riesgo de accidentes domésticos y viales.

Uno de los principales peligros durante esta época del año es la intoxicación por monóxido de carbono, un gas que no tiene olor, color ni sabor y que puede resultar mortal.

Por ese motivo, Defensa Civil recordó la importancia de:

Mantener una ventilación permanente en los ambientes.

Hacer revisar estufas, calefactores, calefones y chimeneas por un gasista matriculado.

No utilizar hornallas, braseros o parrillas para calefaccionar ambientes cerrados.

Mantener libres las rejillas de ventilación.

También recomendó prestar atención a síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, somnolencia o pérdida del conocimiento, ya que pueden indicar una intoxicación por monóxido de carbono.

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Qué tener en cuenta antes de viajar a la cordillera

Las nevadas también modifican las condiciones de circulación en los caminos de montaña. Antes de emprender un viaje, Defensa Civil aconseja consultar el estado de las rutas y el pronóstico meteorológico, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Además, recuerda que cuando las autoridades lo indiquen será obligatorio utilizar cadenas para nieve y conducir con velocidad reducida, manteniendo una distancia prudente con el resto de los vehículos para evitar accidentes sobre calzadas con hielo o nieve.

También recomienda viajar con ropa de abrigo, alimentos, agua, linterna, pala, elementos de remolque y el tanque de combustible suficiente para afrontar cualquier eventualidad.