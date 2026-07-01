Gritos, reclamos y acusaciones: lo que dejó la audiencia por el caso de los rugbiers franceses

La causa que involucró a los rugbiers franceses Oscar Jégou y Hugo Auradou volvió a ocupar el centro de la escena judicial en Mendoza. La Suprema Corte de Justicia de la provincia fue escenario la mañana de este miércoles de la audiencia para analizar el recurso de casación presentado por la querella contra los sobreseimientos dictados en favor de ambos deportistas.

La sesión se desarrolló de manera semivirtual , con la presencia de los jueces Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llatser , quienes deberán resolver si mantienen las resoluciones que cerraron la causa o si hacen lugar al planteo de la querella y ordenan reabrir la investigación. De esa decisión dependerá el futuro judicial de un expediente que tuvo repercusión nacional e internacional.

La audiencia fue convocada luego de que la abogada de la denunciante, Natacha Romano , interpusiera un recurso de casación que llevó el expediente al máximo tribunal provincial.

La investigación comenzó el 7 de julio de 2024 , cuando una mujer mendocina de 40 años denunció haber sido abusada sexualmente en una habitación del Hotel Diplomatic , donde se hospedaba la selección francesa de rugby tras disputar un partido en Mendoza.

Natacha Romano, abogada defensora de la víctima y quien llevó el caso al máximo tribunal provincial. Foto: Santiago Tagua/MDZ

De acuerdo con la denuncia, la mujer conoció esa madrugada a Oscar Jégou en un boliche ubicado en Carrodilla , departamento de Luján de Cuyo . Según su relato, ambos se dirigieron posteriormente al hotel y, una vez allí, también intervino Hugo Auradou.

Durante la instrucción, la denunciante sostuvo que fue abusada en seis oportunidades a lo largo de la noche, que recibió golpes y que ambos jugadores intentaron asfixiarla dentro de la habitación. Esas fueron algunas de las declaraciones que incorporó al expediente para sostener su acusación por abuso sexual.

La mujer mantuvo esa versión durante toda la investigación y, tras los sobreseimientos dictados por la Justicia mendocina, su representación legal decidió continuar el proceso mediante un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia.

Hotel Diplomatic, lugar en donde se alojaba la selección francesa de rugby y en donde ocurrieron los hechos denunciados por la víctima.

En la antesala a la audiencia, Natacha Romano explicó a MDZ que el objetivo de la presentación es dejar sin efecto el sobreseimiento y lograr que la causa vuelva a la etapa de investigación.

Además, señaló que solicitarán el apartamiento del fiscal Darío Nora y de la jefa de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Daniela Chaler, al considerar que existieron irregularidades durante la instrucción.

La letrada sostuvo que el expediente no fue abordado con perspectiva de género y afirmó que hubo elementos probatorios que, a su criterio, fueron desestimados por la Fiscalía. En ese sentido, aseguró que la investigación presentó deficiencias y que corresponde realizar una nueva evaluación de todas las pruebas incorporadas a la causa y que buscarán que el caso se lleve con transparencia.

La versión de los rugbiers y el recorrido de la causa

Al día siguiente de la denuncia realizada por la denunciante, el fiscal Darío Nora ordenó la detención de Oscar Jégou y Hugo Auradou cuando la delegación francesa ya se encontraba en Buenos Aires para continuar su gira internacional luego de haber disputado un encuentro con el seleccionado argentino en Mendoza.

Posteriormente ambos fueron trasladados a la provincia e imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas. Permanecieron algunos días detenidos hasta que obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria.

Oscar Jegou y Hugo Auradou, los rugbiers franceses.

Los jugadores permanecieron bajo esa modalidad hasta el 12 de agosto de 2024, cuando recuperaron la libertad. Un mes después regresaron a Francia mientras continuaba el trámite de la causa en la Justicia mendocina.

Desde el inicio del expediente, la defensa de ambos deportistas sostuvo que nunca existió un delito y que todas las relaciones mantenidas con la denunciante fueron consentidas.

Rafael Cúneo Libarona, abogado defensor de los rugbiers, afirmó públicamente que "el hecho fue consentido" y sostuvo que la mujer no fue llevada por la fuerza al hotel. Según explicó, ambos se conocieron en un boliche, ubicado en Carrodilla, Luján de Cuyo, compartieron la noche y posteriormente aceptó dirigirse voluntariamente al Hotel Diplomatic.

El defensor también aseguró que, al llegar al establecimiento, Jégou descendió momentáneamente porque había olvidado las llaves o el código de acceso de la habitación, mientras la mujer permaneció esperándolo en el lugar, circunstancia que, según la estrategia defensiva, constituía un indicio de consentimiento.

La defensa de los deportistas insistió en que los hechos denunciados no constituyen un delito y que todo fue consentido.

Asimismo, Libarona sostuvo que, de acuerdo con el propio relato de la denunciante, Hugo Auradou ingresó a la habitación varios minutos después, momento en el que según indicó se produjo el eje central de la controversia judicial.

Respecto de otro de los puntos incorporados durante la investigación por parte de la querella , referido a que uno de los jugadores habría orinado sobre la denunciante, el abogado negó esa versión y afirmó que el deportista "se quedó dormido y se orinó", descartando que se hubiera tratado de una conducta intencional.

Durante toda la instrucción, la defensa de los deportistas franceses insistió en que los hechos denunciados no constituyen un delito ya que todo fue consentido.

El sobreseimiento de los rugbiers

Con el avance de la investigación y la incorporación de distintas pruebas, la Fiscalía modificó el criterio inicial con el que había impulsado la causa y concluyó que no existían elementos suficientes para sostener la acusación contra los dos rugbiers franceses. Sobre esa base, se solicitó el sobreseimiento de ambos imputados.

El 10 de diciembre de 2024, la jueza Eleonora Arenas hizo lugar al planteo y resolvió sobreseer a Jégou y Auradou. En la resolución, el juzgado sostuvo que "el hecho no encuadra en una figura penal" y concluyó que "el hecho investigado no constituye delito".

Rafael Cúneo Libarona y Germán Hnatow, abogados defensores de Oscar Jegou y Hugo Aradou, los rugbiers franceses. Alf Ponce Mercado/MDZ

"La fiscalía había arribado a la misma conclusión, es decir que debían ser sobreseídos, pero en un marco de dudas. No es lo que consideró la jueza, que compartió el criterio de la defensa de que no hay ninguna duda de que son inocentes", manifestó Cúneo Libarona.

El defensor también sostuvo públicamente: "No fue fácil. Eran dos chicos de 21 años, presos e inocentes. Sus vidas fueron arruinadas por mentiras. Cada detalle fue importante, cada contradicción. Ya conseguimos dos sobreseimientos con apoyos de los fiscales. Falta poco y se viene nuestro contraataque. La falsa denuncia es un delito gravísimo".

En la misma línea, el abogado Germán Hnatow (actual fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial) afirmó tras la audiencia en la que se confirmó el sobreseimiento: "Como esperábamos, los jugadores de Francia han sido sobreseídos porque el hecho fue consentido, es decir, que no hubo ningún delito ni duda de que son inocentes".

Posteriormente, el 18 de febrero de 2025, el Tribunal Penal Colegiado N°1, integrado por los jueces Carolina Colucci, Mateo Bermejo y Eduardo Martearena, confirmó el sobreseimiento al considerar que no existía delito, ratificando así la decisión tomada por la jueza Eleonora Arenas en diciembre del año anterior.

La audiencia

La causa de los rugbiers franceses atravesó este miércoles un nuevo capítulo judicial. La Corte Suprema de Justicia de Mendoza llevó adelante la audiencia solicitada por la querella, que busca revertir los sobreseimientos dictados a favor de Oscar Jégou y Hugo Auradou y conseguir la reapertura de la investigación.

La audiencia se desarrolló en la Sala 32 del Palacio de Justicia y estuvo presidida por los jueces Dalmiro Garay, Norma Llatser y José Valerio, quienes ahora deberán analizar los planteos de ambas partes antes de resolver si mantienen las decisiones adoptadas por las instancias anteriores o si ordenan que la causa vuelva a investigarse.

La audiencia estuvo presidida por los jueces Dalmiro Garay, Norma Llatser y José Valerio. Alf Ponce/MDZ

Se realizo de manera virtual y en ella también estuvieron conectados desde Nueva Zelanda los dos rugbiers quienes disputaran un partido el sábado contra el seleccionado del mencionado país.

Durante la audiencia, la representación de la denunciante insistió en que la investigación presentó irregularidades, corrupción y mal manejo y solicitó que el expediente sea revisado nuevamente. Romano agregó que durante la instrucción no se incorporó adecuadamente la perspectiva de género y cuestionó el tratamiento que recibieron distintas pruebas incorporadas a la causa.

La denunciante estuvo presente durante la audiencia en la que la querella busca revocar el sobreseimiento otorgado a los rugbiers franceses. Alf Ponce/MDZ

De acuerdo con información, la defensa de los rugbiers, encabezada por Rafael Cúneo Libarona, pidió que se confirme el sobreseimiento al considerar que las resoluciones anteriores fueron ajustadas a derecho y reiteró que no existen elementos para sostener una acusación penal contra los deportistas.

Asimismo, desde la defensa sostuvieron que desde el inicio de la causa se adoptaron todas las medidas que el ordenamiento jurídico prevé: se activaron los protocolos correspondientes, se dispusieron detenciones cuando la evidencia disponible así lo justificó, se mando a detener en su momento a dos figuras internacionales con la sola declaración de la denunciante, se recibieron numerosas declaraciones testimoniales y se produjo toda la prueba que fue posible incorporar a la investigación.

En ese orden, remarcaron que se agotaron razonablemente todas las medidas probatorias pertinentes, por ende la querella no puede decir que hubo corrupción ni mal manejo en la causa.

La defensa de los rugbiers pidió que se confirme el sobreseimiento ya que no hay elementos para sostener la acusación penal contra los deportistas. Alf Ponce Mercado / MDZ

Ademas, aclararon que la exposición de la querella solo se centro en cuestionar la actuación del Ministerio Público Fiscal. Para la defensa, la fiscalia actuó con absoluto respeto por los derechos de la denunciante, con estricto apego a los protocolos vigentes para investigaciones de ese tipo y con objetividad, imparcialidad y respeto a las garantías constitucionales del proceso.

Gritos, acusaciones, denuncias y una audiencia que se fue a los pasillos

Una vez finalizado el encuentro, la denunciante protagonizó un tenso cruce con Cúneo Libarona, a quien increpó frente a los medios de comunicación presentes en los tribunales.

“Vino Petri, Bullrich a ayudarlo porque usted no tenía huevos para afrontar la causa”, lanzó a los gritos la denunciante contra el abogado.

Posteriormente hizo referencia al hermano del letrado, Mariano Cúneo Libarona, quien por ese entonces era ministro de Justicia de la Nación. “Después usted salía con Milei el 24/10 y encima su hermano estaba en París firmando un acuerdo con la GAFI. ¿A mí me va a venir a decir que no hay corrupción? ¿Que no hay influencias políticas?”, apuntó.

“¿Cuánto recibiste por la GAFI y por Francia? ¿Cuánto pagaste a los fiscales? ¿Cuánto al juez?”, disparó la denunciante.

Por su parte, Cúneo Libarona replicó que “no me importa nada lo que diga”. “La gravedad es que mintió y dos chicos inocentes fueron presos con su sola declaración. La gravedad es que una mujer denuncia falsamente a un hombre y que el hombre queda detenido durante muchísimo tiempo. Lo que acaba de decir es la nada misma”.

“Es una mujer de 40 años que conoce a Hugo Auradou a las 5 de la mañana sin saber hablar el idioma y a las 5:12 se subió a un taxi y se lo lleva a un chico de 20 años a un hotel, poco me puede importar lo que diga acá”, añadió el abogado porteño.

Por otro lado, el defensor también adelantó que la defensa promoverá una demanda contra Romano ante el Colegio de Abogados

El defensor confirmó que habrá un demanda millonaria penal por falsa denuncia y una demanda civil por daños y perjuicios, la cual realizará cuando quedé firme el caso, en un caso que considera como una de las causas "mas grandes" de falsa denuncia en la historia de Argentina.