Quiénes son los rugbiers franceses acusados por abuso sexual en Mendoza

Oscar Jégou, de 20 años, y Hugo Auradou, de 21, son dos de las promesas del rugby francés. Hasta hace unos días los comentarios en sus redes sociales eran elogios y felicitaciones. Sin embargo, a partir de la denuncia por acoso y violación, por parte de una joven mendocina, comenzaron a recibir una ola de críticas e insultos y algunos -pocos y en francés- mensajes de apoyo.

Hace exactamente un año Jégou y Auradou compartieron otro viaje. No fue un viaje más. Ambos fueron convocados para integrar la selección francesa que jugó el Mundial Juvenil de Rugby M20 en Sudáfrica. Entonces, el país galo obtuvo su tercera victoria en esa categoría.

Los jugadores hicieron algo de turismo y advirtieron a sus seguidores que tendrían un descanso. En pleno verano, Oscar Jegou eligió un destino de playas: Croacia. Todavía no sabía nada -o quizás lo podía prever- de la tormenta que atravesaría apenas unas semanas después.

Auradou y Jégou. Los rugbiers implicados. Foto: Instagram @hugo_auradou y @oscarjegou

Oscar Jégou, nacido en La Rochelle, comenzó a jugar al rugby cuando era un niño. Mide 1,88 metros y pesa 84 kilos, de acuerdo a su fichaje. Hace poco más de un año, el 28 de mayo de 2023, debutó en la primera de su club.

Dentro de la cancha, sorprende por la calidad y precisión de juego. Incluso, fue considerado una de las figuras clave para que el equipo francés obtuviera su tercer título en el Mundial Juvenil M20.

Su compañero, Hugo Auradou, nació en Sévres, mide 2 metros y juega como segunda línea en el Section Paloise. Es hijo de David Arado, rugbier francés reconocido internacionalmente y conocido por muchos fanáticos del deporte en argentina, ya que durante su paso por el Stade Français jugó con Agustín Pichot, Rodrigo Roncero e Ignacio Corleto, todos ellos integrantes de Los Pumas.

Hugo Auradou. Foto: redes sociales

Antes de seguir los pasos de su padre, probó suerte en el fútbol. Pero finalmente acabó convirtiéndose en lo que la prensa especializada ha dado en llamar: “promesa del rugby francés”. Una lesión en el tobillo lo mantuvo alejado de la cancha por un tiempo, pero volvió al ruedo unos meses después para convertirse en la promesa del Section Paloise, club que el 12 de junio celebró su fichaje hasta 2028

Los excesos de Oscar Jegou y su futuro en el rugby

El 20 de agosto, después de que Stade Rochelais -el equipo en el que Oscar Jégou juega como tercera línea- perdiera 16-15 ante Montpellier, el rugbier francés fue sometido a pruebas antidoping. Días más tarde, su nombre llegó a los titulares de los medios. No por su desempeño en la cancha, sino porque en sus muestras se halló benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.

El evento -que no tuvo mayores repercusiones en la carrera de Jegou, que apenas estuvo suspendido un mes por este asunto- provocó interés en el consumo de sustancias. Según L’Equipe, que publicó un informe sobre este tema, “el mundo del rubgy profesional parece consciente del problema y totalmente impotente para hacerle frente”. Oscar Jégou. Foto: redes Sociales

En ese momento, el director del club, Pierre Venayre se esforzó por comunicar que no se trataba de un problema exclusivo del rugby, sino que el consumo problemático afecta a toda la sociedad: “Tenemos que ser prudentes cuando hablamos de este problema, y no dar la impresión de que solo afecta a nuestro deporte”, expresó y manifestó su preocupación por los jóvenes y el modo en que encaran ese tema desde Stade Rochelais. Fuente: redes sociales

En esa línea, declaró “tenemos un papel que desempeñar en términos de prevención, tenemos que estar atentos, pero no estamos abordando un problema que afecta a un deporte, estamos abordando un problema en la sociedad, y cuando abordamos un problema en la sociedad, tenemos que ser humildes porque es un tema que va más allá de los actores políticos. Es un tema complejo de entender”.

Del viaje de la gloria en Sudáfrica a la sombra de la denuncia en Mendoza

Tanto Oscar Jégou como Hugo Auradou fueron nombrados y reconocido como jugadores clave para que la selección M20 de Francia obtuviera su tercera victoria en el Mundial Juvenil de Sudáfrica en julio de 2023. Pasó apenas un año de ese momento de gloria y la carrera de ambos rugbiers franceses pende de un hilo.

La selección francesa viajó a Mendoza para jugar un partido amistoso contra Los Pumas. El match fue en el estadio Malvinas Argentinas y los visitantes vencieron al equipo local por 28 puntos contra 13.

Ese domingo, tras la victoria, los rugbiers franceses salieron a disfrutar la noche mendocina. Allí comenzó una historia que podría acabar con la carrera de los jugadores.

Una mendocina conoció a uno de los rugbiers franceses en el sector VIP de Wabi Después de entablar conversación, fueron juntos al Hotel Diplomatic en el que se alojaba la selección francesa. Subieron a la habitación 603.

El lunes posterior la joven denunció a Jegou y Auradou por abuso y violación. Contó que aceptó la invitación de uno de los rugbiers, con el que había hablado antes, para tomar algo en la habitación. Y que -sin mediar palabra- él la agarró y la violó cuando ella quiso ir al baño.

Luego de que se efectuara la denuncia, la fiscal subrogante de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual de Mendoza, Cecilia Bignert, imputó a Jegou y Auradou por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas.

La investigación comenzó apenas después de que Natacha Romano, abogada de la víctima, realizara presentara la denuncia en la fiscalía especializada. La defensa, a cargo de Rafael Cúneo Libarona, expresó que pedirá pruebas para demostrar que fue una relación consentida.

Tanto la Unión Argentina de Rugby (UAR) como Los Pumas decidieron mantenerse al margen del asunto. La UAR expresó su opinión en X: “Hemos tomado conocimiento de graves hechos en los que habrían estado involucrados jugadores del equipo francés, los cuales están bajo investigación de las autoridades. Nos solidarizamos con la víctima. La UAR repudia todo acto de violencia”, informaron.

Felipe Contepomi, entrenador de Los Pumas, dejó clara la postura del equipo en conferencia de prensa: “Como equipo condenamos todo tipo y forma de racismo y de abuso. En particular, no vamos a opinar por dos razones. Por un lado, no es algo que nos afecte. El foco está puesto en lo que nosotros tenemos que hacer, en mejorar la producción deportiva de lo que pasó el sábado pasado”, dijo y agregó: “En segundo lugar, hay una investigación en curso judicial, por lo que no podemos dar una opinión certera. Es imprudente opinar sobre rumores”.