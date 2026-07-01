Aberrante: investigan el abuso de un joven con discapacidad que fue filmado por testigos

La ciudad correntina de Bella Vista se encuentra conmocionada tras la difusión de videos que registran el abuso sexual de un joven con discapacidad en plena vía pública. El ataque ocurrió este sábado cerca de la medianoche en las instalaciones del Club San Vicente, dentro de una zona residencial.

La causa fue caratulada como supuesto abuso sexual agravado y cuenta con material fílmico clave que ya forma parte del expediente judicial. Las imágenes muestran a un hombre sometiendo a la víctima mientras otras personas, en lugar de intervenir para detener la agresión, se dedicaron a observar y grabar la escena con sus teléfonos celulares. En uno de los videos se observa al agresor obligando a la víctima a realizarle sexo oral, mientras que otra filmación, captada desde el exterior del predio, muestra a dos sujetos mirando lo sucedido sin actuar. Aunque la violencia del ataque es clara, los investigadores señalaron que las imágenes no permiten identificar con nitidez los rostros de los involucrados por el momento.

El fiscal Ramón Alfredo Muth, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, lidera la búsqueda de los responsables. Hasta ahora no hay detenidos, pero la policía cuenta con información sobre un teléfono celular desde el cual se habría grabado uno de los videos, lo que podría ser vital para identificar a los autores y cómplices. Asi mismo, la Justicia intenta determinar si hubo un solo atacante o si más personas participaron directamente.

Habló el hermano del joven abusado El joven afectado debió ser hospitalizado tras el episodio, y aunque ya recibió el alta médica, permanece en una situación de extrema vulnerabilidad. Su hermano, Lucas, describió el estado crítico que atraviesa la familia: "Mi hermano es conocido por toda la ciudad y presenta una discapacidad que limita su posibilidad de relatar con precisión lo sucedido", declaró ante Radio Bella Vista.