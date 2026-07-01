Certificado Único de Discapacidad: 3 ayudas que da el Gobierno y que pocos conocen

El Certificado Único de Discapacidad , más conocido como CUD, es el documento que acredita oficialmente la discapacidad de una persona en Argentina y permite acceder a derechos vinculados a salud, transporte, asignaciones y otros beneficios .

Aunque muchas personas lo asocian principalmente con la cobertura médica o el pase libre en el transporte público, existen otras ventajas que no siempre se tienen en cuenta.

Entre los beneficios menos conocidos del CUD aparecen algunas asignaciones familiares específicas, la posibilidad de no pagar peajes y el acceso al Símbolo Internacional de Acceso, una herramienta clave para circular y estacionar con mayor facilidad cuando la persona con discapacidad necesita trasladarse.

Uno de los beneficios importantes del CUD está relacionado con las asignaciones familiares. Las personas alcanzadas pueden acceder, según corresponda, a la ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, la asignación familiar por hijo con discapacidad y la asignación por cónyuge con discapacidad.

Estas prestaciones forman parte del esquema de acompañamiento económico previsto para familias en las que hay una persona con discapacidad. En cada caso, el acceso depende de la situación del titular, la documentación presentada y los requisitos vigentes ante los organismos correspondientes .

Las personas con Certificado Único de Discapacidad pueden tramitar asignaciones, exenciones y el Símbolo Internacional de Acceso.

Exención del pago de peajes

Otro beneficio poco difundido del CUD es la exención del pago de peajes. Las personas con discapacidad pueden tramitar este derecho para circular sin abonar en rutas y autopistas alcanzadas por el sistema, siempre que cumplan con las condiciones exigidas.

Para acceder a este beneficio se requiere contar con el CUD vigente y con el Símbolo Internacional de Acceso emitido desde Mi Argentina. Además, el trámite permite vincular el beneficio al dominio del vehículo que será utilizado para el traslado.

Este punto resulta especialmente importante para quienes deben viajar con frecuencia por tratamientos, controles médicos, rehabilitación, estudio, trabajo o actividades cotidianas. En esos casos, la exención puede representar un alivio económico concreto.

Símbolo Internacional de Acceso: para qué sirve

El Símbolo Internacional de Acceso es otra de las herramientas asociadas al CUD. Este documento permite acreditar que la persona con discapacidad puede acceder a condiciones especiales de circulación y estacionamiento.

Con este símbolo, se habilita el libre estacionamiento en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que se traslade la persona. Esto significa que el beneficio no está pensado únicamente para un auto propio, sino para facilitar el traslado de la persona con discapacidad cuando utiliza distintos vehículos.

Cómo se tramita el CUD

El CUD es gratuito y se gestiona a través de una evaluación realizada por una junta interdisciplinaria. Para iniciar el trámite, la persona interesada debe reunir la documentación médica correspondiente y solicitar el turno según la jurisdicción en la que viva.

Una vez otorgado, el Certificado Único de Discapacidad permite acceder a prestaciones y derechos contemplados por la normativa vigente. Por eso, además de los beneficios más conocidos, conviene revisar las opciones disponibles para no perder herramientas que pueden mejorar la vida cotidiana.