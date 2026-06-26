El nuevo motivo por el que te pueden suspender la licencia de conducir en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) endureció las sanciones contra quienes usen carteles truchos para reservar estacionamientos destinados a personas con discapacidad . Los infractores podrán sufrir la suspensión de la licencia de conducir , multas de hasta $200.000 y hasta denuncias penales.

La medida forma parte del plan de ordenamiento del espacio público impulsado por la gestión de Jorge Macri. Según informó el Gobierno porteño, en lo que va de 2026 ya fueron retirados más de 400 carteles correspondientes a espacios reservados que presentaban distintas irregularidades.

Durante los controles se detectaron permisos falsificados, adulterados, vencidos o con datos desactualizados. También se encontraron casos de reservas de estacionamiento que seguían a nombre de personas fallecidas.

La Secretaría de Tránsito reforzará los controles sobre los espacios de estacionamiento reservados. Cuando detecte una irregularidad, retirará de inmediato el cartel o la señalización correspondiente.

El Gobierno poteño reforzará los controles sobre los espacios de estacionamiento reservados y puede retirarte la licencia de conducir.

Si se comprueba que hubo falsificación o adulteración, el caso será derivado al Ministerio Público Fiscal para que investigue la posible comisión de un delito. Antes de que avance una causa penal, los presuntos infractores podrán presentar un descargo.

En paralelo, el Gobierno porteño iniciará el procedimiento para suspender preventivamente la licencia de conducir de la persona involucrada.

"Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos. Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo", aseguró Jorge Macri.

De cuánto son las multas

La nueva normativa también establece que quienes alteren de manera deliberada la señalización vial deberán hacerse cargo de todos los costos del operativo, incluida la remoción del cartel y el repintado del cordón.

Las sanciones previstas incluyen:

Multas de hasta $200.000 por exhibir certificados o credenciales de discapacidad falsos o que no cumplan con la normativa.

Multas de hasta $100.000 por instalar, modificar o destruir señales de tránsito sin autorización.

Última oportunidad: qué plazo hay para regularizar la situación

Pese al endurecimiento, el Gobierno porteño aclaró que otorgará un plazo de 20 días corridos desde la entrada en vigencia del decreto para que quienes tengan permisos vencidos, datos desactualizados o utilicen espacios reservados sin autorización regularicen su situación.

El trámite podrá realizarse a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD) o por correo electrónico. Una vez vencido ese plazo, quienes continúen en infracción quedarán expuestos a las sanciones administrativas, económicas y penales previstas por la normativa.

Además, el Ejecutivo porteño enviará a la Legislatura un proyecto para modificar el Código Contravencional e incorporar la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento reservado para personas con discapacidad como una contravención específica.