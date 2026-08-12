CUD: cuáles son los beneficios que otorga y muchos desconocen

El Certificado Único de Discapacidad ( CUD ) es un documento, que puede presentarse en formato físico o digital, que acredita la discapacidad de una persona y le permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones contempladas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901.

Entre los derechos más conocidos se encuentran el acceso gratuito al transporte público y la cobertura de las prestaciones de salud y rehabilitación, incluidos medicamentos, equipamiento y tratamientos. Sin embargo, el CUD también permite acceder a otros beneficios que muchas personas desconocen.

Las personas con discapacidad que cuentan con CUD , o las familias que tienen a una persona con discapacidad a cargo, pueden acceder a distintas asignaciones de Anses. Entre ellas se encuentran la Ayuda Escolar Anual por Hijo con Discapacidad, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad y la Asignación por Cónyuge con Discapacidad.

En estos casos, no existe un límite de edad para acceder a las prestaciones vinculadas a la discapacidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para cada beneficio.

El CUD también puede permitir el acceso a distintas exenciones impositivas y beneficios fiscales a nivel nacional, provincial y municipal. Entre ellos pueden encontrarse beneficios vinculados con impuestos municipales, patentes y otras tasas.

El CUD acredita la discapacidad de una persona y le permite acceder a derechos y beneficios. Foto: Archivo

Estos beneficios no se aplican automáticamente por contar con el certificado, sino que deben gestionarse ante el organismo o autoridad correspondiente y dependen de la normativa vigente en cada jurisdicción.

Símbolo Internacional de Acceso

Las personas mayores de 18 años que cuentan con CUD también pueden solicitar el Símbolo Internacional de Acceso, que identifica al vehículo en el que se traslada una persona con discapacidad.

Este símbolo permite acceder a determinados beneficios de libre tránsito y estacionamiento, de acuerdo con las normas de tránsito vigentes en cada localidad o municipio. El documento debe ser impreso y colocado en el parabrisas delantero del vehículo cuya patente haya sido asociada al símbolo.