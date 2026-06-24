CUD: cómo tramitar el certificado y cuáles son sus 4 etapas clave

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) tiene 4 etapas clave. Te contamos cómo es el trámite completo y qué necesitas.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial que permite acceder a distintos beneficios en el sistema de salud, transporte y asistencia social en Argentina. Su tramitación se realiza ante las juntas evaluadoras y sigue un circuito administrativo que consta de varias instancias definidas.

Asesoramiento inicial en la oficina de discapacidad El CUD se tramita a partir de una primera instancia de asesoramiento en la oficina de discapacidad correspondiente. Allí se informan los requisitos según cada condición de salud y se entregan las planillas que deben completar los médicos especialistas. Este acompañamiento puede realizarse de forma presencial o, en algunos casos, a través de canales telefónicos o por correo electrónico, dependiendo del lugar. Cabe aclarar que, según la jurisdicción provincial, pueden existir leves variaciones en la modalidad de atención, ya que la gestión del CUD es descentralizada.

Entrega de documentación y solicitud de turno Una vez reunida la documentación médica completa, el siguiente paso es presentarse en la oficina para solicitar el turno ante la Junta Evaluadora. En esta etapa se revisa que los estudios y formularios estén completos y se asigna la fecha para la evaluación correspondiente.

El trámite del CUD requiere documentación médica específica según cada condición de salud. Foto: Archivo Evaluación de la Junta Evaluadora La tercera instancia es la evaluación presencial ante la Junta Evaluadora, integrada habitualmente por un médico, un psicólogo y un trabajador social. En esta instancia se analiza la documentación presentada y la situación de salud de la persona solicitante, en el marco de la normativa vigente. En algunos casos, la resolución puede comunicarse en el momento.

Entrega del Certificado Único de Discapacidad En caso de aprobación, el CUD puede retirarse algunos días después de la evaluación, con la presentación del DNI. Los beneficiarios también pueden acceder en formato digital a través de la aplicación Mi Argentina.